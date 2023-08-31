Доходы бюджета Ростовской области выросли на 16% в первом полугодии 2023 года

С января по июль 2023 года доходы бюджета Ростовской области выросли на 16% относительно аналогичного периода прошлого года, и составили 156,5 млрд руб., сообщает пресс-служба правительства региона.

Согласно информации властей, налоговые и неналоговые доходы выросли на 24% — до 114 млрд руб. Вырос объем поступлений по налогу на прибыль организаций (на 16 млрд руб.), НДФЛ (на 1,9 млрд руб.), по налогу на имущество организаций (на 1,5 млрд руб.). Безвозмездные поступления составили 42 млрд руб.

Расходы донской казны также увеличились на 19%, составив 150 млрд руб. Около 70% от этой суммы было направлено на социальную сферу — 105 млрд руб. На социальную политику было направлено 46 млрд руб., на образование — 40 млрд руб. (на 7 млрд руб. больше, чем в первом полугодии 2022 года). Также в два раза (на 12 млрд руб.) выросли расходы по отрасли «Национальная экономика».

«По результатам исполнения сложился профицит в 6,3 млрд руб.»,— сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Анастасия Назарова