В Адыгее прошли учения по борьбе с диверсионными группами

Оперативный штаб Республики Адыгея провел межведомственное тактико-специальное учение «Рельеф», направленное на отработку действий при пресечении действий условной диверсионно-разведывательной группы, сообщает пресс-служба республиканского управления ФСБ России.

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Согласно сценарию учений, условные злоумышленники в составе диверсионной группы планировали совершение террористических актов на объектах транспортной инфраструктуры в Республике Адыгея. В результате проведении контртеррористической операции на территории Майкопского района деятельность группы условных террористов пресечена. В учениях принимали участие сотрудники ФСБ, МВД, МЧС, Росгвардии, Следственного комитета, ФСО и ФСИН. В ходе мероприятия были созданы условия, максимально приближенные к настоящей ситуации проникновения диверсантов. Участники учений отработали алгоритм межведомственного взаимодействия, а также порядок приведения в готовность группировки сил и средств регионального оперативного штаба Республики Адыгея.

Анна Перова, Краснодар