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ВС РФ подтвердил законность уголовного дела против экс-зампредседателя Ростовоблсуда

Верховный суд Российской Федерации отклонил иск бывшего заместителя председателя Ростовского областного суда Татьяны Юровой, пытавшейся оспорить разрешение на возбуждение уголовного дела в отношении нее, выданное Высшей квалификационной коллегией судей. Информация об этом содержится в картотеке Верховного суда.

Напомним, Татьяна Юрова и ее руководитель, председатель Ростовского областного суда Елена Золотарева, были арестованы в июле 2023 года по подозрению в получении взяток. Ранее соглашение на уголовное преследование судей выдала ВККС РФ. Под арестом бывшие судьи останутся до 17 сентября.

Анастасия Назарова

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