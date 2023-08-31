ВС РФ подтвердил законность уголовного дела против экс-зампредседателя Ростовоблсуда

Верховный суд Российской Федерации отклонил иск бывшего заместителя председателя Ростовского областного суда Татьяны Юровой, пытавшейся оспорить разрешение на возбуждение уголовного дела в отношении нее, выданное Высшей квалификационной коллегией судей. Информация об этом содержится в картотеке Верховного суда.

Напомним, Татьяна Юрова и ее руководитель, председатель Ростовского областного суда Елена Золотарева, были арестованы в июле 2023 года по подозрению в получении взяток. Ранее соглашение на уголовное преследование судей выдала ВККС РФ. Под арестом бывшие судьи останутся до 17 сентября.

Анастасия Назарова