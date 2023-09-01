На Дону создан совет по реализации Национальной стратегии в интересах женщин

В Ростовской области постановлем регионального правительства создан совет по реализации Национальной стратегии действий в интересах женщин в 2023-2030 годах. Об этом сообщает пресс-служба органа власти.

Совет будет решать задачи в сфере анализа и устранения проблем в реализации национальной стратегии. Члены организации будут вырабатывать новые предложения для женщин и обеспечивать взаимодействие с общественными организациями и властью.

Программа стратегии состоит из пяти направлений: профилактика социального неблагополучия среди женщин, сохранение здоровья, повышение роли женщин в обществе, укрепление их позиций в приоритетных направлениях развития страны, расширение влияния женщин в общественно-политической жизни страны. По каждому из этих направлений разработан комплекс мероприятий.

Для женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации, в рамках стратегии предоставят спектр социально-психологических, социально-правовых, социально-бытовых услуг. В регионе планируют открыть школу репродуктивного здоровья, внедрить программы здорового образа жизни на предприятиях, запустить программы активного долголетия, а также профессионального образования для женщин в декретном отпуске.

«Будет организовано целенаправленное вовлечение женщин в научную, предпринимательскую, управленческую сферы деятельности»,— сообщает пресс-служба правительства.

Совет возглавил заместитель губернатора Андрей Пучков. В состав организации вошли представители органов исполнительной власти, молодежного движения, общественных организаций.

Анастасия Назарова