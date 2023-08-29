Урожай зерновых в Адыгее снизился на 7% в 2023 году из-за неблагоприятной погоды

В текущем сезоне аграрии Адыгеи собрали 434,1 тыс. т зерновых, что на 7,4% ниже, чем урожай прошлого года. Причиной снижения стали проливные дожди. Об этом со ссылкой на региональное министерство сельского хозяйства сообщает «Интерфакс».

«На урожайность негативно повлияли продолжительные дожди, которые шли в мае и июне, а также в период уборки. Часть посевов была вымыта»,— пояснили в министерстве сельского хозяйства региона.

Несмотря на увеличение посевных площадей в 2023 году на 6,2% — до 99,5 тыс. га., валовый сбор снизился. Например, валовый урожай пшеницы сократился на 5% — до 393 тыс. т.

Средняя урожайность зерновых составила 43,6 ц/га. Это также ниже, чем в 2022, когда урожайность составила 50 ц/га.

Анастасия Назарова