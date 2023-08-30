На Дону останки погибших бойцов Великой Отечественной войны захоронили у Самбекских высот

В день 80-летия освобождения Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков на территории мемориального комплекса «Самбекские высоты» были захоронены останки 24-х солдат Красной армии, погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

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В торжественной церемонии приняли участие губернатор Ростовской области, руководители законодательной и исполнительной власти, представители Донской митрополии, командования Южного военного округа, ростовской организации ветеранов, юнармейцы, волонтеры и др.

Перед захоронением состоялось возложение гирлянды Славы к Вечному огню Мемориала Славы. Собравшиеся почтили память всех героев донской земли минутой молчания.

Останки уроженцев Дона, погибших в боях на Курской дуге, захоронили на Алее Памяти. Работу по поиску и перезахоронению вели представители поискового отряда «Курган». Им удалось установить имена двух солдат: ростовчанина, капитана, штурмана 248-го истребительного авиаполка Константина Сапрыкина, а также уроженца Зерноградского района старшего лейтенанта Михаила Гончарова. Портрет последнего был передан его семье, прибывшей на церемонию прощания. Память героев почтили минутой молчания и залпами стрелкового оружия.

«18 августа 1943 года началось наступление, которое завершилось 30 августа освобождением Ростовской области,— цитирует пресс-служба правительство обращение губернатора Ростовской области к присутствовавшим на церемонии. — Считалось, что укрепления фашистов здесь невозможно пройти, и плотность огня, и скопления орудий были громадные. Это есть в материалах нашего музейного комплекса. И сегодня, в День освобождения Ростовской области, мне бы хотелось сказать спасибо и низко поклониться нашим предкам – бойцам Советской армии, тем, кто ушёл воевать с донской земли».

Анастасия Назарова