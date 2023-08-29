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«Мысхако» разольют в «Лефкадии»

Винный завод в Саук-Дере сменил владельца

Развивавшая с 2015 года винзавод «Вина Лефкадии» в поселке Саук-Дере в Краснодарском крае семья Михаила Николаева решила выйти из актива. Предприятие мощностью до 3 млн бутылок в год более чем за 1 млрд руб. приобретает структура владельца винодельни «Мысхако» Алексея Сидюкова. Сделка позволит покупателю усилить позиции в сегменте игристых вин, где ожидается снижение доступности импорта из-за повышения ввозных пошлин.

В течение полугода завод в Саук-Дере продолжит выпускать вина семьи Николаевых

В течение полугода завод в Саук-Дере продолжит выпускать вина семьи Николаевых

Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

В течение полугода завод в Саук-Дере продолжит выпускать вина семьи Николаевых

Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Семья Михаила Николаева продала винодельческое предприятие «Вина Лефкадии» в Саук-Дере Краснодарского края, рассказал “Ъ” ее представитель. Стоимость сделки превысила 1 млрд руб., покупателем выступило ООО «Терруары Саук-Дере», подконтрольное Алексею Сидюкову — собственнику винодельни «Мысхако» и совладельцу агрохолдинга «Краснодарзернопродукт».

«Вина Лефкадии» созданы Михаилом Николаевым на базе приобретенного в 2015 году винзавода, работавшего с 1939 года. Мощность предприятия составляет до 3 млн бутылок в год. В конце 2017 года завод был модернизирован: подвалы прошли реконструкцию для производства классических игристых вин. На территории хранится государственная коллекция вин СССР. В портфель «Вин Лефкадии» также входит бренд «Ликурия».

Алексей Сидюков уточнил “Ъ”, что в сделку входит около 300 га, пригодных для виноградников, также он планирует обсуждать с администрацией Краснодарского края выделение под закладку еще 2 тыс. га из собственности региона. По его словам, первые шесть месяцев после смены собственника завод продолжит выпускать и продавать вина семьи Николаевых, а в перспективе предприятие будет работать под брендом «Саук-Дере». В развитие актива планируется вложить около 3 млрд руб. и создать не менее 200 рабочих мест, заявил Алексей Сидюков.

Руководитель информцентра WineRetail Александр Ставцев говорит, что развитие винзавода в Саук-Дере могло оказаться «слишком амбициозным проектом для семьи Михаила Николаева». По его словам, предприятие хорошо подходит для производства игристых вин, а в Новороссийске, где выпускается «Мысхако», климат слишком жаркий. Мощность «Мысхако», по собственным данным,— 6 млн бутылок в год, площадь виноградников — 362 га.

В июле правительство РФ решило повысить пошлины на импорт вин из недружественных стран с 12,5% до 20%, но не менее $1,5 за 1 л. Как писал WineRetail, в сочетании с девальвацией рубля и сложностями с платежами мера приведет к дополнительной нагрузке на импортеров и снизит привлекательность работы в первую очередь с винами из стран ЕС. Кроме того, повышение пошлин может поддержать продажи российских вин за счет изменения структуры промо, так как сейчас скидки в основном действуют на импорт, отмечали аналитики.

По оценкам «Вкусвилл», пошлины повлияют на доступность и популярных игристых вин, таких как Cava и Prosecco. Но пока запасы на рынке остаются существенными. В Роскачестве, выпускающем «Винный гид России», оценивают общий сток вина в бутылках и емкостях примерно в 300 млн л.

По данным участников рынка, в первой половине года без учета ЕАЭС импорт тихих вин в РФ вырос на 43% год к году, до 15,5 млн дал, игристых вин без шампанского — на 49%, до 3,58 млн дал. В структуре ввоза тихих вин 19% за этот период пришлось на импорт из Грузии, 18,2% — из Италии, 17% — из Испании. В поставках игристых вин более 70% приходится на Италию, 13,7% — на Францию, 9,6% — на Испанию.

Производство тихих вин и игристых в России в январе-июне снизилось на 3%, до 13,9 млн дал и 4,7 млн дал, а розничные продажи выросли на 6,25% и 16%, до 27,2 млн дал и 8,8 млн дал соответственно, сообщал WineRetail.

Семья Михаила Николаева из винодельческого бизнеса не выходит: в их собственности остается винодельня «Лефкадия» в селе Молдаванское Крымского района Краснодарского края. Как уточняется в сообщении о продаже «Вин Лефкадии», господа Николаевы решили вернуться в более премиальное направление и сосредоточиться на производстве вин под брендом «Николаев и сыновья», игристых «Темелион» и «Магнатум», а также заняться выпуском органических продуктов питания.

Анатолий Костырев

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