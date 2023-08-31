Пожар в лесничестве Геленджика полностью ликвидирован

Сотрудники МЧС завершили ликвидацию пожара в Геленджикском лесничестве к 11:00 31 августа. Об этом сообщили в Оперштабе Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева Фото: Telegram-канал губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева

«Отделением беспилотной летательной авиации проведен мониторинг территорий, новых очагов не обнаружено», — отмечается в сообщении.

Напомним, пожар разгорелся ночью с 29 на 30 августа и быстро охватил 118 га леса. К ликвидации были привлечены около 500 человек и 90 единиц техники, в том числе два вертолета Ми-8 и два самолета-амфибии Бе-200.

В отношении виновника происшествия, который разжег костер в лесу, возбуждено уголовное дело.

Анастасия Назарова