Расходы на проведение выборов в донской парламент выросли в 1,5 раза за пять лет

В 2023 году на проведение выборов в Законодательное собрание Ростовской области будет направлено 528 млн руб. Сумма почти на 50% превышает траты на выборы в 2018 году, когда на данные цели было направлено 353,6 млн руб. Об этом сообщает «РБК Ростов-на-Дону» со ссылкой на Избирательную комиссию региона.

В ведомстве увеличение размера финансирования объяснили влиянием инфляции. За прошедшие годы вырос размер оплаты труда членов избиркомов с правом решающего голоса всех уровней. Число этих сотрудников составляет 26 тыс. человек. Также подорожали товары и услуги, необходимые для проведения выборов.

Отмечается, что к 26 августа 2023 года на проведение предвыборной агитации кандидатами и избирательными объединениями израсходовано 171,2 млн руб. Большая часть расходов пришлась на выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов — 149,8 млн руб. Также партии потратили 4,2 млн руб. на агитацию по телевидению, 3 млн руб. — на печатные издания, 2 млн руб. — на публикации в сетевых изданиях, 12,2 млн руб. — на проведение публичных мероприятий.

Напомним, выборы в Законодательное собрание Ростовской области пройдут 10 сентября 2023 года. Дончанам предстоит выбрать 60 депутатов из более чем 400 кандидатов, выдвинутых партиями «Единая Россия», КПРФ «Справедливая Россия — За правду», ЛДПР, «Коммунисты России» и «Новые люди».

Анастасия Назарова