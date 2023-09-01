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Казань приняла летевший в Москву самолет из-за ограничений в Домодедово

Казанский аэропорт сегодня утром принял летевший из Челябинска в Москву самолет. Причиной стали временные ограничения в московском аэропорту Домодедово. Об этом сообщает «РИА Новости».

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

В пятницу утром для обеспечения полетов гражданских судов ввели временные ограничения на полеты из аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский. В итоге 14 самолетов ушли на запасные аэродромы.

Рейс из Челябинска в Москву приземлился в Казани на запасной аэродром городского аэропорта в 8:00. Через 53 минуты самолет отправили по маршруту следования после дозаправки.

"Ъ-Казань"

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