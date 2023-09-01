Отвергнутый сторонник

Эмиль Нольде (1867–1956)

художник

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Фото: Minya Diez-D?hrkoop, Minya Diez-Duhrkoop 1929

Фото: Minya Diez-D?hrkoop, Minya Diez-Duhrkoop

Один из самых ярких представителей экспрессионизма в живописи, член берлинского Сецессиона и Нового Сецессиона. Задолго до прихода к власти национал-социалистов Нольде был убежден в существовании «германского искусства», превосходящего все остальные. В 1933 году он начал писать программное сочинение с планом выселения евреев из Немецкого рейха. В 1934 году Нольде вступил в региональное отделение Национал-социалистической партии.

Но, несмотря на идейную близость с новым режимом и на то, что среди высокопоставленных лиц у него было много почитателей, картины Нольде государственная политика нацистов классифицировала как дегенеративные. Они были представлены на выставке «Дегенеративное искусство». Нольде был крайне удивлен такой оценкой и постоянно предпринимал попытки при помощи многочисленных покровителей изменить свое официальное положение. Но тщетно — он так и остался в списках эстетически неблагонадежных.

В 1941 году его исключили из Имперской палаты изобразительных искусств — это означало, что он больше не мог покупать холсты, краски и кисти. Нольде продолжал работать, пользуясь негласной поддержкой коллег-художников и некоторых галеристов; то, что его картины и его творчество в целом были признаны нежелательными, не мешало их коммерческому успеху, Нольде оставался одним из самых состоятельных художников Германии. На его политические убеждения официальные запреты и преследования никак не повлияли, до конца гитлеровского режима он считал их следствием интриг и ошибок, оставшись уникальным случаем нежелательного приверженца национал-социализма.

«Евреи не такие люди, как мы» (из автобиографии «Годы борьбы», издание 1934 года; после 1945 года Нольде вычеркнул из переизданий книги этот и другие аналогичные пассажи)