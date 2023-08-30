Главные новости за 30 августа. Кубань, Крым, Адыгея

Пожар в Геленджике

К утру 30 августа площадь природного пожара в Геленджике выросла до 118 га. К тушению возгорания привлекли два самолета Бе-200 и два вертолета Ми-8 МЧС России с водосливными устройствами.

Территориальное подразделение МЧС России возбудило уголовное дело против жителя Геленджика, по вине которого предположительно вспыхнул крупный пожар.

В «Сафари-парке» Геленджика опровергли информацию о гибели животных из-за пожара.

Днем 30 августа Минприроды сообщило, что площадь пожара в Геленджике сократилась до 30 га. Позже МЧС доложило, что возгорание удалось локализовать.

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