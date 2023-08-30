Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В «Сафари-парке» Геленджика опровергли информацию о гибели животных из-за пожара

Сотрудница геленджикского «Сафари-парка» Елена Миловидова сообщила, что в результате пожара на Маркотхском хребте обитатели зоопарка не пострадали. Все звери и птицы чувствуют себя хорошо и находятся в вольерах.

«Все животные целы, живы, здоровы, им ничего не угрожает. Все сообщения СМИ о том, что животные каким-либо образом пострадали,— ложные»,— сообщила работница зоопарка.

Елена Миловидова уточнила, что эвакуация животных не требуется. В настоящий момент на Маркотхском хребте еще действуют несколько очагов пожара, но огонь отступил от территории зоопарка на значительное расстояние — около двух километров. По ее словам, вчера ночью, когда пламя пожара подбиралось к «Сафари-парку» и еще не было сдержано силами пожаротушения, все сотрудники зоопарка находились на работе в полной готовности предпринять все необходимые меры для спасения животных. Задымление на территории было кратковременным, от него никто не пострадал.

Фотогалерея

Хроника пожара в Геленджике

Предыдущая фотография
Сообщение о пожаре в Геленджике поступило на пульт диспетчера краевого лесопожарного центра в 15:09. Площадь возгорания составляла 1,5 га

Сообщение о пожаре в Геленджике поступило на пульт диспетчера краевого лесопожарного центра в 15:09. Площадь возгорания составляла 1,5 га

Фото: минприроды Краснодарского края

«Тушение пожара осложнено горно-лесистой местностью и сильным ветром. Подали заявку на помощь воздушного судна»,— сообщил в своем Telegram-канале глава Геленджика Алексей Богодистов

«Тушение пожара осложнено горно-лесистой местностью и сильным ветром. Подали заявку на помощь воздушного судна»,— сообщил в своем Telegram-канале глава Геленджика Алексей Богодистов

Фото: Алексей Богодистов

К ликвидации горения привлекли два самолета Бе-200 и два вертолета МИ-8 МЧС России

К ликвидации горения привлекли два самолета Бе-200 и два вертолета МИ-8 МЧС России

Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Площадь пожара за сутки увеличилась до 118 га

Площадь пожара за сутки увеличилась до 118 га

Фото: минприроды Краснодарского края

На месте ЧП развернули оперативный штаб

На месте ЧП развернули оперативный штаб

Фото: Алексей Богодистов

В ликвидации возгорания задействовали 90 единиц техники и 500 человек

В ликвидации возгорания задействовали 90 единиц техники и 500 человек

Фото: Алексей Богодистов

Действия по тушению пожара на месте координирует заместитель начальника Главного управления по Государственной противопожарной службе Андрей Потахов

Действия по тушению пожара на месте координирует заместитель начальника Главного управления по Государственной противопожарной службе Андрей Потахов

Фото: минприроды Краснодарского края

К 13:00 площадь пожара уменьшилась до 30 га

К 13:00 площадь пожара уменьшилась до 30 га

Фото: минприроды Краснодарского края

Устроившего пожар в Геленджикском районе задержала полиция. Предварительно установлено, 40-летний местный житель, находясь на территории своего домовладения в районе Бобруковой щели, подготавливая электро-кабеля к продаже, оголил провода и спровоцировал возгорание земляной подстилки

Устроившего пожар в Геленджикском районе задержала полиция. Предварительно установлено, 40-летний местный житель, находясь на территории своего домовладения в районе Бобруковой щели, подготавливая электро-кабеля к продаже, оголил провода и спровоцировал возгорание земляной подстилки

Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю

«Уважаемые жители курорта! Вопреки информации на различных интернет-ресурсах, сообщаем: добровольцы и специалисты в полной мере обеспечены и провизией, и водой. Никакой помощи на данный момент не требуется»,— сообщила пресс-служба администрации Геленджика

«Уважаемые жители курорта! Вопреки информации на различных интернет-ресурсах, сообщаем: добровольцы и специалисты в полной мере обеспечены и провизией, и водой. Никакой помощи на данный момент не требуется»,— сообщила пресс-служба администрации Геленджика

Фото: администрация Геленджика

Следующая фотография
1 / 10

Сообщение о пожаре в Геленджике поступило на пульт диспетчера краевого лесопожарного центра в 15:09. Площадь возгорания составляла 1,5 га

Фото: минприроды Краснодарского края

«Тушение пожара осложнено горно-лесистой местностью и сильным ветром. Подали заявку на помощь воздушного судна»,— сообщил в своем Telegram-канале глава Геленджика Алексей Богодистов

Фото: Алексей Богодистов

К ликвидации горения привлекли два самолета Бе-200 и два вертолета МИ-8 МЧС России

Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Площадь пожара за сутки увеличилась до 118 га

Фото: минприроды Краснодарского края

На месте ЧП развернули оперативный штаб

Фото: Алексей Богодистов

В ликвидации возгорания задействовали 90 единиц техники и 500 человек

Фото: Алексей Богодистов

Действия по тушению пожара на месте координирует заместитель начальника Главного управления по Государственной противопожарной службе Андрей Потахов

Фото: минприроды Краснодарского края

К 13:00 площадь пожара уменьшилась до 30 га

Фото: минприроды Краснодарского края

Устроившего пожар в Геленджикском районе задержала полиция. Предварительно установлено, 40-летний местный житель, находясь на территории своего домовладения в районе Бобруковой щели, подготавливая электро-кабеля к продаже, оголил провода и спровоцировал возгорание земляной подстилки

Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю

«Уважаемые жители курорта! Вопреки информации на различных интернет-ресурсах, сообщаем: добровольцы и специалисты в полной мере обеспечены и провизией, и водой. Никакой помощи на данный момент не требуется»,— сообщила пресс-служба администрации Геленджика

Фото: администрация Геленджика

Смотреть

Наталья Решетняк

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...