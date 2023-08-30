В «Сафари-парке» Геленджика опровергли информацию о гибели животных из-за пожара

Сотрудница геленджикского «Сафари-парка» Елена Миловидова сообщила, что в результате пожара на Маркотхском хребте обитатели зоопарка не пострадали. Все звери и птицы чувствуют себя хорошо и находятся в вольерах.

«Все животные целы, живы, здоровы, им ничего не угрожает. Все сообщения СМИ о том, что животные каким-либо образом пострадали,— ложные»,— сообщила работница зоопарка.

Елена Миловидова уточнила, что эвакуация животных не требуется. В настоящий момент на Маркотхском хребте еще действуют несколько очагов пожара, но огонь отступил от территории зоопарка на значительное расстояние — около двух километров. По ее словам, вчера ночью, когда пламя пожара подбиралось к «Сафари-парку» и еще не было сдержано силами пожаротушения, все сотрудники зоопарка находились на работе в полной готовности предпринять все необходимые меры для спасения животных. Задымление на территории было кратковременным, от него никто не пострадал.

Фотогалерея Хроника пожара в Геленджике Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Сообщение о пожаре в Геленджике поступило на пульт диспетчера краевого лесопожарного центра в 15:09. Площадь возгорания составляла 1,5 га Фото: минприроды Краснодарского края «Тушение пожара осложнено горно-лесистой местностью и сильным ветром. Подали заявку на помощь воздушного судна»,— сообщил в своем Telegram-канале глава Геленджика Алексей Богодистов Фото: Алексей Богодистов К ликвидации горения привлекли два самолета Бе-200 и два вертолета МИ-8 МЧС России Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Площадь пожара за сутки увеличилась до 118 га Фото: минприроды Краснодарского края На месте ЧП развернули оперативный штаб Фото: Алексей Богодистов В ликвидации возгорания задействовали 90 единиц техники и 500 человек Фото: Алексей Богодистов Действия по тушению пожара на месте координирует заместитель начальника Главного управления по Государственной противопожарной службе Андрей Потахов Фото: минприроды Краснодарского края К 13:00 площадь пожара уменьшилась до 30 га Фото: минприроды Краснодарского края Устроившего пожар в Геленджикском районе задержала полиция. Предварительно установлено, 40-летний местный житель, находясь на территории своего домовладения в районе Бобруковой щели, подготавливая электро-кабеля к продаже, оголил провода и спровоцировал возгорание земляной подстилки Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю «Уважаемые жители курорта! Вопреки информации на различных интернет-ресурсах, сообщаем: добровольцы и специалисты в полной мере обеспечены и провизией, и водой. Никакой помощи на данный момент не требуется»,— сообщила пресс-служба администрации Геленджика Фото: администрация Геленджика Следующая фотография 1 / 10 Сообщение о пожаре в Геленджике поступило на пульт диспетчера краевого лесопожарного центра в 15:09. Площадь возгорания составляла 1,5 га Фото: минприроды Краснодарского края «Тушение пожара осложнено горно-лесистой местностью и сильным ветром. Подали заявку на помощь воздушного судна»,— сообщил в своем Telegram-канале глава Геленджика Алексей Богодистов Фото: Алексей Богодистов К ликвидации горения привлекли два самолета Бе-200 и два вертолета МИ-8 МЧС России Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Площадь пожара за сутки увеличилась до 118 га Фото: минприроды Краснодарского края На месте ЧП развернули оперативный штаб Фото: Алексей Богодистов В ликвидации возгорания задействовали 90 единиц техники и 500 человек Фото: Алексей Богодистов Действия по тушению пожара на месте координирует заместитель начальника Главного управления по Государственной противопожарной службе Андрей Потахов Фото: минприроды Краснодарского края К 13:00 площадь пожара уменьшилась до 30 га Фото: минприроды Краснодарского края Устроившего пожар в Геленджикском районе задержала полиция. Предварительно установлено, 40-летний местный житель, находясь на территории своего домовладения в районе Бобруковой щели, подготавливая электро-кабеля к продаже, оголил провода и спровоцировал возгорание земляной подстилки Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю «Уважаемые жители курорта! Вопреки информации на различных интернет-ресурсах, сообщаем: добровольцы и специалисты в полной мере обеспечены и провизией, и водой. Никакой помощи на данный момент не требуется»,— сообщила пресс-служба администрации Геленджика Фото: администрация Геленджика Смотреть

Наталья Решетняк

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