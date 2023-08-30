В «Сафари-парке» Геленджика опровергли информацию о гибели животных из-за пожара

Сотрудница геленджикского «Сафари-парка» Елена Миловидова сообщила, что в результате пожара на Маркотхском хребте обитатели зоопарка не пострадали. Все звери и птицы чувствуют себя хорошо и находятся в вольерах.
«Все животные целы, живы, здоровы, им ничего не угрожает. Все сообщения СМИ о том, что животные каким-либо образом пострадали,— ложные»,— сообщила работница зоопарка.
Елена Миловидова уточнила, что эвакуация животных не требуется. В настоящий момент на Маркотхском хребте еще действуют несколько очагов пожара, но огонь отступил от территории зоопарка на значительное расстояние — около двух километров. По ее словам, вчера ночью, когда пламя пожара подбиралось к «Сафари-парку» и еще не было сдержано силами пожаротушения, все сотрудники зоопарка находились на работе в полной готовности предпринять все необходимые меры для спасения животных. Задымление на территории было кратковременным, от него никто не пострадал.
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Хроника пожара в Геленджике
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