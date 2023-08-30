На виновника пожара в Геленджике завели уголовное дело

Территориальное подразделение МЧС России возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 261 УК РФ (уничтожение или повреждение лесных насаждений) на жителя Геленджика, устроившего крупный пожар. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Дело было возбуждено 30 августа. Ход и результаты его расследования находятся на контроле руководства прокуратуры края.

Пожар устроил 40-летний мужчина. При неосторожном обращении с источником повышенной опасности он спровоцировал возгорание в лесном массиве. 29 августа его задержали полицейские. В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщили о проведении проверки для установления обстоятельств произошедшего.

29 августа площадь пожара составляла 1,5 га. Менее чем за сутки огонь охватил 118 га.

Татьяна Ручкина

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