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Минобороны: в Черном море уничтожены четыре украинских катера и 50 военнослужащих

В полночь в акватории Черного моря были уничтожены четыре быстроходных военных катера с десантными группами украинских сил спецопераций. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Фото: loon.site

Фото: loon.site

Цели были поражены самолетом морской авиации Черноморского Флота. В составе десантных групп военнослужащих было до 50 человек.

Ночью в районе Севастопольской бухты было совершено несколько атак беспилотников. Губернатор региона Михаил Развожаев отметил, что точной информации о количестве и типе уничтоженных целей пока нет.

Татьяна Ручкина

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