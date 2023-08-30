Площадь пожара в Геленджике сократилась до 30 га

Площадь возгорания лесного массива Маркотхского хребта в Геленджике сократилась до 30 га. В пресс-службе минприроды Краснодарского края отметили, что точная площадь пожара будет определена после полной его ликвидации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Кубани Фото: пресс-служба администрации Кубани

В оперштабе Кубани добавили, что сейчас в Геленджике остается один крупный и несколько небольших очагов возгорания. В их тушении участвуют 451 человек и 82 единицы техники. С 6 утра на кромке пожара работает три борта авиации МЧС России, они дважды сбросили воду. Вертолеты Ми-8 произвели 50 сбросов. Всего за время работы авиации сброшено 264 тыс. литров воды.

Тушение осложняется сложным рельефом местности и порывами ветра до 30 м/с. Дополнительно к месту пожара направили силы и средства лесопожарных формирований Лесопожарного центра, волонтеров, специалистов лесничества, сотрудников мэрии и аэромобильную группировку МЧС по Краснодарскому краю.

Начавшийся днем 29 августа пожар на площади 1,5 га менее чем за сутки распространился на 118 га.

Татьяна Ручкина

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