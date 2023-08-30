Президент РСТ: в Крыму поставили рекорд по стоимости отдыха в 4,9 млн рублей

В летнем сезоне в Крыму был зафиксирован рекорд по стоимости отдыха. Как сообщил президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский на пресс-конференции в ТАСС, в республике размещение шести человек на две недели обошлось в 4,9 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: perfectstock.ru Фото: perfectstock.ru

Илья Усманский отметил, что в этом году помимо Крыма заметно выросла стоимость отдыха в Краснодарском крае, а также на Алтае и в Ленинградской области. Самый дешевый отдых — в отелях Калмыкии, Курской области и Еврейской автономной области.

В целом в России стоимость отдыха летом 2023 года выросла до 7,8 тыс. руб. за сутки, что на 10,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Больше всего выросли цены на размещения в санаториях — на 15,9%, до 11 тыс. руб.

Татьяна Ручкина

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