Жители Кубани «штурмуют» офисы МФЦ из-за фейка о массовом сборе биометрии

В МФЦ Краснодарского края фиксируют резкий рост числа обращений граждан об удалении биометрических данных из единой базы и отзыве согласия на их обработку, пишет издание 93.RU.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Поводом для ажиотажа, вероятно, стал распространенный в мессенджерах фейк о том, что заявление об удалении биометрии из Единой биометрической системы (ЕБС) можно подать только до 31 августа, а после они автоматически окажутся в базе, так как «данные уже без согласия снимут в любом банкомате».

В пресс-службе МФЦ Краснодарского края рассказали, что удалить свою биометрию и отозвать согласие на обработку данных можно в любой момент. Срок подачи заявления законодательством не установлен.

Ранее руководитель департамента информатизации и связи Краснодарского края Станислав Завальный разъяснял, что отказ от биометрии можно заполнить лично в любом удобном центре МФЦ в письменной форме. Согласно федеральному закону сбор, хранение и обработку биометрических персональных данных (отпечатки пальцев, сетчатка глаз, лицо, рисунок вен и голос) ведут с помощью ЕБС. Человек может разрешить использовать биометрию для подтверждения личности либо отказаться от обработки данных.

Наталья Решетняк

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