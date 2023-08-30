В Усть-Лабинском районе приезжий облил знакомую кислотой

В Усть-Лабинском районе приезжий на почве ревности облил свою бывшую девушку кислотой. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю, она получила химический ожог тела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УМВД по Новороссийску Фото: пресс-служба УМВД по Новороссийску

С таким диагнозом 30 августа в ЦРБ Усть-Лабинска поступила 21-летняя местная жительница. О произошедшем в отдел полиции по Усть-Лабинскому району сообщили сотрудники приемного покоя.

Полицейские задержали приезжего на месте преступления. Им оказался ранее неоднократно судимый житель Иркутской области. Собранные материалы полиция передала в следственные органы для принятия процессуального решения.

Татьяна Ручкина

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