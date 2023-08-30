Депутат Хинштейн опроверг сообщения о том, что его не пустили на пляж в Туапсе

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн опроверг информацию издания «Утренний Юг» о том, что охранники санатория ФССП «Зеленая долина» не пустили его на пляж. В настоящий момент публикация исправлена.

По данным СМИ, санаторий в Туапсинском районе огородил свой пляж забором и выставил охрану, которая не пускает на берег моря местных жителей, якобы ссылаясь на распоряжение руководства. По версии издания, Александр Хинштейн по просьбе избирателей приехал в Туапсе, чтобы разобраться в ситуации. Вместе с полицейским он пришел к огороженному пляжу, но пройти сквозь калитку забора ему не позволили.

«К сожалению, не был в Туапсе уже много лет, а в зоне санатория ФССП “Зеленая долина” — бывать не доводилось, в принципе. Это фейк. Но, законность ограничения доступа жителей к пляжу проверяет сейчас прокуратура. Ранее такие запросы, в связи с жалобами граждан, мной уже направлялись», — написал депутат в своем Telegram-канале.

Наталья Решетняк

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