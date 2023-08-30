Прокуратура выясняет причины смерти восьмиклассника в Крыму

Прокуратура Крыма организовала проверку по факту смерти 14-летнего юноши в больнице, сообщила пресс-служба ведомства. По данным соцмедиа, ребенок скончался после употребления энергетика.

По официальным данным, 19 августа в поселке Нижнегорский подросток был госпитализирован с жалобами на плохое самочувствие. Через некоторе время мальчик умер. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причин смерти ребенка.

Отмечается, что семья и несовершеннолетний на профилактических учетах не состояли. Однако в ходе прокурорской проверки действиям родителей также будет дана оценка «в части надлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Telegram-канал Shot утверждает, что школьник впал в кому после употребления энергетического напитка. Медики диагностировали у него отравление неизвестным веществом. Telegram-канал «Mash на волне» пишет, что спуустя три дня после госпитализации мальчику стало лучше и его перевели из реанимации в обычную палату, но ребенок жаловался на головную боль и слабость. В ходе обследования выяснилось, что у подростка произошли изменения в органах ЖКТ, а также повысился уровень гормонов щитовидной железы. 28 августа школьнику стало хуже, было принято решение перевезти восьмиклассника в Симферополь, но сердце мальчика остановилось.

Наталья Решетняк

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