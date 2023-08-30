МЧС объявило о локализации лесного пожара в Геленджике

Лесной пожар на Маркотхском хребте в Геленджике локализован. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по региону. Ранее сообщалось, что его площадь удалось сократить до 30 га.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Богодистов Фото: Алексей Богодистов

Мэр Геленджика Алексей Богодистов написал в Telegram, что сейчас власти собирают все службы для детального анализа ситуации.

«По состоянию на 17:45 пожар локализован на примерной площади 100 га. Точная площадь, пройденная огнем, будет определена после полной ликвидации возгорания. На месте проводится дотушивание. Угрозы объектам инфраструктуры нет»,— рассказали в пресс-службе минприроды Кубани.

Огонь вспыхнул на горных склонах курорта днем 29 августа, предварительно, из-за разведенного костра. К вечеру огонь распространился на территории 1,5 га, а к утру 30 августа его площадь достигла 118 га.

В тушении были задействованы около 500 человек, включая спасателей и волонтеров, а также два самолета-амфибии Бе-200 и два пожарных вертолета Ми-8.

Наталья Решетняк

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram