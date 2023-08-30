Доля кубанских продуктов в сетевых супермаркетах достигла 80%

Доля локальных продуктов питания на полках торговых сетей достигла 80%, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на совещании с представителями крупных ритейлеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По мнению главы региона, на Кубани огромный рынок сбыта – почти 6 млн жителей и более 17 млн отдыхающих ежегодно, и есть возможности полностью закрыть потребности по основным видам продовольствия.

Согласно официальным данным, за первые шесть месяцев 2023 года оборот розничной торговли в регионе увеличился на 5,5% и превысил 1 трлн руб. (треть объема приходится на сетевые компании).

Отдельное внимание, считают власти, необходимо уделить винодельческой продукции, так как вино стало визитной карточкой края.

По данным руководителя департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя края Романа Куринного, сейчас доля кубанских вин в торговой сети «Магнит» составляет 50%, в «Пятерочке» и «Табрисе» – по 30%.

Директор Южного округа розничной сети «Магнит» АО «Тандер» Сергей Андреев сообщил, что в 2023 году товарооборот в секторе винной продукции в крае вырос на 23%. По его данным, в магазинах представлены 13 местных производителей вина, еще с четырьмя идут переговоры.

Наталья Решетняк

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