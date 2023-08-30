Сеть Rostic's открыла в Краснодаре первый ресторан бывшего KFC

В Краснодаре открылся первый ресторан сети Rostic's, выкупившей бывшие точки KFC. Как сообщает «Юга.ру», под новый бренд в городе перейдут не все точки.

Первый ресторан под новым названием в столице Кубани начал работать 14 августа на улице 40-летия Победы, 20/1. Дизайн помещения остался в бело-красных цветах. Меню полностью аналогично тому, что было ранее. Заменят в нем только два названия «твистер» и «боксмастер» — на «шеф-ролл» и «ростмастер», поскольку они закреплены за предыдущим владельцем. Несколько дней назад ресторан новой сети открылся в Новороссийске на проспекте Дзержинского.

В обновленной точке еду и напитки продолжают подавать в боксах KFC. Совладелец компании «Смарт сервис», выкупившей российские активы KFC, Константин Котов подчеркнул, что переход к новому бренду постараются сделать «бесшовным». До конца года под вывеску Rostic's перейдет около 10% от общего числа заведений сети в России.

Российские франчайзи, у которых заключены десятилетние соглашения на использование бренда KFC, смогут использовать вывески до истечения срока действия договора. Потом они будут обязаны также сменить название ресторанов.

17 апреля компания Yum!Brands, владеющая KFC, завершила продажу российского бизнеса KFC ижевской компании «Смарт сервис» предпринимателей Андрея Осколкова и Константина Котова. Управляет ее активами компания «Юнирест».

Сеть ресторанов быстрого питания KFC появилась в России в 1993 году. В Краснодаре первая точка Rostiс's-KFC открылась в 2006 году. Долгое время рестораны сети работали под вывеской «Ростик`с». В прошлом году в Роспатент подали заявку о перерегистрации бренда с написанием на английском языке — Rostic`s.

Татьяна Ручкина

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