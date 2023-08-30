Краснодарке грозит до 10 лет за аферу с упаковкой товаров для Wildberries и Ozon

В Краснодаре будут судить 31-летнюю местную жительницу за мошенничество в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ), сообщает прокуратура Кубани.

По версии следствия, весной 2023 года обвиняемая разместила на интернет-ресурсах объявление об оказании услуг по упаковке товаров для маркетплейсов и получила в качестве предоплаты 1,1 млн руб. от двух краснодарских бизнесменов. В результате взятые на себя обязательства фигурантка не выполнила, деньги использовала по своему усмотрению.

Уголовное дело рассмотрит Прикубанский районный суд Краснодара. Санкция за преступление предусматривает наказание вплоть до 10 лет лишения свободы с возможностью назначения дополнительных наказаний.

Наталья Решетняк

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