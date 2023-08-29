Объем торговли биткойном на биржах достиг минимумов почти за пять лет

В августе объем торгов биткойном (BTC) достиг самого низкого уровня с 10 ноября 2018 года, сообщает CNBC со ссылкой на данные аналитической платформы CryptoQuant. По ее данным, 12 августа объем биткойнов на всех биржах упал до 112 317 BTC, что стало минимумом за почти пять лет. К 26 августа он вырос до 129 307 BTC.

Сейчас объем торговли почти на 94% ниже мартовского максимума 3,5 млн BTC. «Объемы торгов снижаются на "медвежьих" рынках по мере ухода розничных инвесторов. Это произошло в течение 2022 года на большинстве бирж. По мере дальнейшего продвижения к "бычьему" рынку объем торгов может продолжать расти»,— сказал глава отдела исследований CryptoQuant Хулио Морено.

Как уточняет CNBC, регулятивные меры США в отношении криптовалют в сочетании с окончанием банковского кризиса в мае вынудили маркетмейкеров и трейдеров уйти с рынка. «В целом рынок оставался вялым в ожидании нового катализатора, а общая ликвидность рынка была скудной… Участники по-прежнему не заинтересованы в торговле, поскольку рынок ждет катализаторов»,— сказал аналитик Bernstein Гаутам Чхугани. По его мнению, реальная возможность инвесторов «заключается в том, чтобы придерживаться курса в новом рыночном цикле», который, как правило, совпадает с падением биткойна вдвое, что может случиться весной 2024 года.

В середине августа курс биткойна падал на 11%, до $25 тыс. По состоянию на 9:28 мск валюта растет в цене на 0,29%, до $26 013, следует из данных Coindesk. По данным исследователей AltIndex, за пять месяцев с начала года на рынок вышло 1023 новых вида криптовалют, их общее число составило 9708.

Лаура Кеффер