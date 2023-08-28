Песков: данных о похоронах Пригожина пока нет

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают, когда и как будут проходить похороны основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который погиб на борту разбившегося в Тверской области бизнес-джета Еmbraer Legacy 600. В связи с этим, отметил господин Песков, ответа на вопрос, посетит ли похороны Владимир Путин, пока нет.

«Я пока не располагаю какой-либо информацией о похоронах, поэтому ничего не могу сказать. Наверняка как только будет принято решение, оно будет обнародовано. Такие решения всегда принимаются вместе с родственниками и в первую очередь основываются на решении родственников»,— сказал представитель Кремля в ходе пресс-колла.

На уточняющий вопрос, может ли Владимир Путин посетить похороны Евгения Пригожина, Дмитрий Песков ответил: «Пока мы не знаем, когда, каким образом (состоятся похороны.— ''Ъ'') Поэтому ответа на этот вопрос сейчас быть не может».

Представителя Кремля также спросили, почему Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших на борту бизнес-джета, включая близких Евгения Пригожина, еще до официального заявления СКР о результатах судмедэкспертизы. Дмитрий Песков заявил, что «были абсолютно очевидны подтверждения», включая список пассажиров, обнародованный «Росавиацией».

Бизнес-джет Embraer Legacy 600 разбился 23 августа. На борту находились десять человек, включая Евгения Пригожина и командира ЧВК «Вагнер» Дмитрия Уткина. Все семь пассажиров и три члена экипажа погибли. СКР подтвердил гибель Евгения Пригожина вчера, 27 августа. Причины крушения самолета неизвестны. В рамках уголовного дела по статье о нарушении правил эксплуатации воздушного судна (ст. 263 УК РФ) рассматривается в том числе версия о «внешнем воздействии».

Владимир Путин прокомментировал крушение самолета 24 августа. Выразив соболезнования, он отметил, что давно знал Евгения Пригожина. Глава государства назвал его талантливым человеком сложной судьбы. Также господин Путин призвал дождаться результатов следственных действий СКР.

Подробнее об авиакатастрофе — в материале «Ъ» «''Вагнер'' потерпел небоевое поражение».

Лусине Баласян