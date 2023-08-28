Мэр Сочи сообщил о готовности транспортного комплекса к отъезду туристов

Транспортный комплекс Сочи готов к пиковым нагрузкам, которые будут возникать в связи с отъездом туристов в преддверии 1 сентября. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Алексея Копайгородского Фото: Telegram-канал Алексея Копайгородского

Аэропорт Сочи сейчас обслуживает более 60 тыс. пассажиров в день. К летнему сезону в терминале воздушной гавани установили больше техники для досмотра, а для пассажиров без багажа оборудовали отдельные стойки регистрации.

С железнодорожного вокзала «Адлер» ежедневно отправляются около 13 тыс. человек. В связи с этим там увеличили число мест ожидания в залах и подключили волонтеров. В аэропорту и на железнодорожных станциях работает собственная служба охраны, по периметру и в зданиях установлены сотни камер наблюдения. Кроме того, полиция приблизила к объектам маршруты патрулирования.

Власти Сочи приняли решение о продлении минимум на месяц дополнительных сезонных маршрутов автобусов в Лазаревском районе и в направлении аэропорта. Также к нему едут 30 рейсов электропоездов «Ласточка». Кроме того, на федеральных трассах дорожники не будут вводить реверсы и проводить ремонты на трассе А-147.

«Исходя из цифр пассажиропотока, на летнем оперативном штабе принимаем необходимые решения по логистике и обеспечению правопорядка. Движение в дни массового отъезда гостей на курорте должно быть максимально свободным и безопасным»,— отметил мэр Сочи.

Татьяна Ручкина

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