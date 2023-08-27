Прощание с Глебом Панфиловым пройдет 30 августа

Церемония прощания с режиссером и сценаристом Глебом Панфиловым пройдет 30 августа. Место пока не определено. Господина Панфилова похоронят на Новодевичьем кладбище. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на директора театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер.

Глеб Панфилов умер вчера, 26 августа, в возрасте 89 лет. В мае его отправили в НИИ имени Склифосовского с инсультом. У режиссера развилась пневмония. В больнице говорили, что он в тяжелом состоянии.

Глеб Панфилов — лауреат Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых, академик Национальной академии кинематографических искусств и наук России. С 1986 года — режиссер театра «Ленком».

Режиссер и автор сценария фильма «Иван Денисович», один из авторов фильмов «Утомленные солнцем-2: Предстояние» и «Утомленные солнцем-2: Цитадель», телесериала «В круге первом». Был женат на актрисе Инне Чуриковой, которая умерла 14 января 2023 года в возрасте 79 лет.

Олеся Павленко