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Прощание с Глебом Панфиловым пройдет 30 августа

Церемония прощания с режиссером и сценаристом Глебом Панфиловым пройдет 30 августа. Место пока не определено. Господина Панфилова похоронят на Новодевичьем кладбище. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на директора театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер.

Глеб Панфилов умер вчера, 26 августа, в возрасте 89 лет. В мае его отправили в НИИ имени Склифосовского с инсультом. У режиссера развилась пневмония. В больнице говорили, что он в тяжелом состоянии.

Глеб Панфилов — лауреат Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых, академик Национальной академии кинематографических искусств и наук России. С 1986 года — режиссер театра «Ленком».

Режиссер и автор сценария фильма «Иван Денисович», один из авторов фильмов «Утомленные солнцем-2: Предстояние» и «Утомленные солнцем-2: Цитадель», телесериала «В круге первом». Был женат на актрисе Инне Чуриковой, которая умерла 14 января 2023 года в возрасте 79 лет.

Олеся Павленко

Фотогалерея

Глеб Панфилов и его фильмы

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«Меня все любили, потому что я был первенец. А первенцам всегда везет — на них расходуется море любви» &lt;br> Глеб Панфилов (справа) родился 21 мая 1934 года в Магнитогорске. Его отец работал журналистом и преподавал историю партии в Высшем театральном училище имени Щукина

«Меня все любили, потому что я был первенец. А первенцам всегда везет — на них расходуется море любви»
Глеб Панфилов (справа) родился 21 мая 1934 года в Магнитогорске. Его отец работал журналистом и преподавал историю партии в Высшем театральном училище имени Щукина

Фото: РИА Новости

«Плохое настроение — это нормально. Надо просто держать хвост трубой и ушки топориком, как говаривал слесарь Гера Иноземцев в цехе химочистки на Свердловском пенициллиновом заводе, где я работал» &lt;br> В 1957 году Глеб Панфилов окончил химико-технологический факультет Уральского политехнического института (ныне — Уральский федеральный университет имени первого президента России Бориса Ельцина). Позже он работал мастером и инженером на заводе

«Плохое настроение — это нормально. Надо просто держать хвост трубой и ушки топориком, как говаривал слесарь Гера Иноземцев в цехе химочистки на Свердловском пенициллиновом заводе, где я работал»
В 1957 году Глеб Панфилов окончил химико-технологический факультет Уральского политехнического института (ныне — Уральский федеральный университет имени первого президента России Бориса Ельцина). Позже он работал мастером и инженером на заводе

Фото: Борис Кауфман / РИА Новости

Будучи студентом, Глеб Панфилов организовал в Свердловске (ныне — Екатеринбург) студию кинолюбителей и снял несколько документальных фильмов. Позже работал на местном телевидении, окончил ВГИК и Высшие курсы сценаристов и режиссеров (мастерская Леонида Трауберга) &lt;br> На фото: актриса и супруга режиссера Инна Чурикова (в центре) во время съемок фильма «Прошу слова» на киностудии «Ленфильм», 1975 год

Будучи студентом, Глеб Панфилов организовал в Свердловске (ныне — Екатеринбург) студию кинолюбителей и снял несколько документальных фильмов. Позже работал на местном телевидении, окончил ВГИК и Высшие курсы сценаристов и режиссеров (мастерская Леонида Трауберга)
На фото: актриса и супруга режиссера Инна Чурикова (в центре) во время съемок фильма «Прошу слова» на киностудии «Ленфильм», 1975 год

Фото: Борис Кауфман / РИА Новости

«В кино, как на рыбалке. Без усидчивости и без терпения ничего не бывает» &lt;br> В 1966-1977 годах Глеб Панфилов работал на киностудии «Ленфильм». В эти годы он поставил фильмы «В огне брода нет», «Начало» и «Прошу слова»

«В кино, как на рыбалке. Без усидчивости и без терпения ничего не бывает»
В 1966-1977 годах Глеб Панфилов работал на киностудии «Ленфильм». В эти годы он поставил фильмы «В огне брода нет», «Начало» и «Прошу слова»

Фото: М. Баландюк / РИА Новости

«Если посмотреть мои картины подряд, получится история моей страны в двадцатом веке, как я ее постигал» &lt;br> С 1977 года Глеб Панфилов работал на киностудии «Мосфильм». Самым известным фильмом этого периода стала драма «Тема». Картина несколько лет не выходила в прокат по цензурным соображениям. После премьеры она получила «Золотого медведя» — главный приз Берлинского кинофестиваля &lt;br> На фото: актриса Инна Чурикова и кинорежиссер Глеб Панфилов во время Международного кинофестиваля, 1987 года

«Если посмотреть мои картины подряд, получится история моей страны в двадцатом веке, как я ее постигал»
С 1977 года Глеб Панфилов работал на киностудии «Мосфильм». Самым известным фильмом этого периода стала драма «Тема». Картина несколько лет не выходила в прокат по цензурным соображениям. После премьеры она получила «Золотого медведя» — главный приз Берлинского кинофестиваля
На фото: актриса Инна Чурикова и кинорежиссер Глеб Панфилов во время Международного кинофестиваля, 1987 года

Фото: Валерий Христофоров / Фотохроника ТАСС

«Когда на Каннском фестивале моему фильму &quot;Мать&quot; аплодировали двадцать две минуты, это были аплодисменты Горькому» &lt;br> В годы работы на Мосфильме режиссер снял фильм «Валентина» по пьесе Александра Вампилова «Прошлым летом в Чулимске», кинокартины «Васса» и «Мать» по произведениям Максима Горького &lt;br> На фото: актер Олег Янковский (слева) и кинорежиссер Глеб Панфилов на пресс-конференции международного кинофестиваля в Сочи, 2002 год

«Когда на Каннском фестивале моему фильму "Мать" аплодировали двадцать две минуты, это были аплодисменты Горькому»
В годы работы на Мосфильме режиссер снял фильм «Валентина» по пьесе Александра Вампилова «Прошлым летом в Чулимске», кинокартины «Васса» и «Мать» по произведениям Максима Горького
На фото: актер Олег Янковский (слева) и кинорежиссер Глеб Панфилов на пресс-конференции международного кинофестиваля в Сочи, 2002 год

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

В 1991 году Глеб Панфилов стал соучредителем и художественным руководителем кинокомпании «Вера». Она названа в честь матери режиссера. В 2000 году он выпустил исторический фильм «Романовы. Венценосная семья». Картина охватывает период от Февральской революции до расстрела царской семьи &lt;br> На фото: режиссер Глеб Панфилов (в центре) на съемочной площадке фильма «Романовы. Венценосная семья», август 1997 года

В 1991 году Глеб Панфилов стал соучредителем и художественным руководителем кинокомпании «Вера». Она названа в честь матери режиссера. В 2000 году он выпустил исторический фильм «Романовы. Венценосная семья». Картина охватывает период от Февральской революции до расстрела царской семьи
На фото: режиссер Глеб Панфилов (в центре) на съемочной площадке фильма «Романовы. Венценосная семья», август 1997 года

Фото: Юрий Белинский / ИТАР-ТАСС

В январе 2006 года на телеканале «Россия» вышел телесериал «В круге первом», в основе сценария лежал одноименный роман Александра Солженицына, в октябре 2008 года — телесериал по пьесе Александра Островского «Без вины виноватые». И тот, и другой получили премию «Золотой орел» в номинации «Лучший телефильм или мини-сериал»

В январе 2006 года на телеканале «Россия» вышел телесериал «В круге первом», в основе сценария лежал одноименный роман Александра Солженицына, в октябре 2008 года — телесериал по пьесе Александра Островского «Без вины виноватые». И тот, и другой получили премию «Золотой орел» в номинации «Лучший телефильм или мини-сериал»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Инна Чурикова: «Еще во время первого разговора я поняла: это тот человек, которого я полюблю на всю жизнь» &lt;br> Глеб Панфилов был дважды женат и имеет двоих сыновей. Со второй супругой, народной артисткой СССР Инной Чуриковой режиссер познакомился во время работы над первой полнометражной картиной «В огне брода нет». Вместе они прожили около 50 лет и работали над 15 фильмами

Инна Чурикова: «Еще во время первого разговора я поняла: это тот человек, которого я полюблю на всю жизнь»
Глеб Панфилов был дважды женат и имеет двоих сыновей. Со второй супругой, народной артисткой СССР Инной Чуриковой режиссер познакомился во время работы над первой полнометражной картиной «В огне брода нет». Вместе они прожили около 50 лет и работали над 15 фильмами

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

Летом 2014 года режиссер возглавлял жюри основного конкурса 36-го Московского международного кинофестиваля. Сам он имеет золотой приз ММКФ 1983 года за фильм «Васса» &lt;br> На фото слева направо: глава Rezo Films Лоран Данилю, грузинский режиссер Леван Когуашвили, мавританский режиссер Абдерахман Сиссако, немецкая актриса Франциска Петри и режиссер Глеб Панфилов на открытии ММКФ, июнь 2014 года

Летом 2014 года режиссер возглавлял жюри основного конкурса 36-го Московского международного кинофестиваля. Сам он имеет золотой приз ММКФ 1983 года за фильм «Васса»
На фото слева направо: глава Rezo Films Лоран Данилю, грузинский режиссер Леван Когуашвили, мавританский режиссер Абдерахман Сиссако, немецкая актриса Франциска Петри и режиссер Глеб Панфилов на открытии ММКФ, июнь 2014 года

Фото: Коммерсантъ / Олег Никишин

Глеб Панфилов — автор или соавтор сценариев большинства своих фильмов. Также он написал сценарии для фильмов Никиты Михалкова «Утомленные солнцем-2: Предстояние» и «Утомленные солнцем-2: Цитадель» &lt;br> На фото: кинорежиссеры Глеб Панфилов (слева) и Владимир Хотиненко на церемонии вручения премии «Большая книга», декабрь 2015 года

Глеб Панфилов — автор или соавтор сценариев большинства своих фильмов. Также он написал сценарии для фильмов Никиты Михалкова «Утомленные солнцем-2: Предстояние» и «Утомленные солнцем-2: Цитадель»
На фото: кинорежиссеры Глеб Панфилов (слева) и Владимир Хотиненко на церемонии вручения премии «Большая книга», декабрь 2015 года

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

«Мое главное потрясение детства случилось в тот момент, когда я впервые увидел, как мой отец проявлял собственную фотографию. Это был негатив на стеклянной пластине формата девять на двенадцать. Я помню красный свет и, по-моему, суповую тарелку, в которой был проявитель. И тут вдруг появляется изображение отца. Сначала легкий контур, потом начинается проработка: костюм, лицо, глаза. И я вижу портрет отца. И в то же время он стоит рядом. Вот такие пустяки способны сыграть немалую роль в жизни человека»

«Мое главное потрясение детства случилось в тот момент, когда я впервые увидел, как мой отец проявлял собственную фотографию. Это был негатив на стеклянной пластине формата девять на двенадцать. Я помню красный свет и, по-моему, суповую тарелку, в которой был проявитель. И тут вдруг появляется изображение отца. Сначала легкий контур, потом начинается проработка: костюм, лицо, глаза. И я вижу портрет отца. И в то же время он стоит рядом. Вот такие пустяки способны сыграть немалую роль в жизни человека»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов

В августе 2021 года на кинофестивале в Локарно прошла премьера последнего драматического фильма Глеба Панфилова «Иван Денисович». Фильм снят по одноименному рассказу Александра Солженицына и рассказывает о лагерной жизни Ивана Денисовича Шухова, который во время войны попал в немецкий плен и затем был отправлен в ГУЛАГ по обвинению в шпионаже &lt;br> На фото: актер Филипп Янковский (в центре) в фильме Глеба Панфилова «Иван Денисович»

В августе 2021 года на кинофестивале в Локарно прошла премьера последнего драматического фильма Глеба Панфилова «Иван Денисович». Фильм снят по одноименному рассказу Александра Солженицына и рассказывает о лагерной жизни Ивана Денисовича Шухова, который во время войны попал в немецкий плен и затем был отправлен в ГУЛАГ по обвинению в шпионаже
На фото: актер Филипп Янковский (в центре) в фильме Глеба Панфилова «Иван Денисович»

Фото: Телеканал «Россия 1»

В последние годы Глеб Панфилов и Инна Чурикова много работали в театре. В Ленкоме они выпустили спектакли «Гамлет» по трагедии Уильяма Шекспира, «…Sorry» по пьесе Александра Галина, «Аквитанская львица» по мотивам произведений Джеймса Голдмена и «Ложь во спасение» по мотивам пьесы Алехандро Касоны. С 2017 года в Государственном театре наций шел спектакль «Аудиенция» по пьесе Питера Моргана. Позже он переехал в Театр Вахтангова &lt;br> На фото: режиссер Глеб Панфилов (слева) во время отпевания супруги Инны Чуриковой в храме Христа Спасителя, январь 2023 года

В последние годы Глеб Панфилов и Инна Чурикова много работали в театре. В Ленкоме они выпустили спектакли «Гамлет» по трагедии Уильяма Шекспира, «…Sorry» по пьесе Александра Галина, «Аквитанская львица» по мотивам произведений Джеймса Голдмена и «Ложь во спасение» по мотивам пьесы Алехандро Касоны. С 2017 года в Государственном театре наций шел спектакль «Аудиенция» по пьесе Питера Моргана. Позже он переехал в Театр Вахтангова
На фото: режиссер Глеб Панфилов (слева) во время отпевания супруги Инны Чуриковой в храме Христа Спасителя, январь 2023 года

Фото: Коммерсантъ / Федор Иванов  /  купить фото

«Вообще, странное дело — все это» &lt;br> Глеб Панфилов скончался в возрасте 89 лет 28 августа 2023 года. За несколько месяцев до этого режиссера госпитализировали в НИИ имени Склифосовского с инсультом

«Вообще, странное дело — все это»
Глеб Панфилов скончался в возрасте 89 лет 28 августа 2023 года. За несколько месяцев до этого режиссера госпитализировали в НИИ имени Склифосовского с инсультом

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов

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«Меня все любили, потому что я был первенец. А первенцам всегда везет — на них расходуется море любви»
Глеб Панфилов (справа) родился 21 мая 1934 года в Магнитогорске. Его отец работал журналистом и преподавал историю партии в Высшем театральном училище имени Щукина

Фото: РИА Новости

«Плохое настроение — это нормально. Надо просто держать хвост трубой и ушки топориком, как говаривал слесарь Гера Иноземцев в цехе химочистки на Свердловском пенициллиновом заводе, где я работал»
В 1957 году Глеб Панфилов окончил химико-технологический факультет Уральского политехнического института (ныне — Уральский федеральный университет имени первого президента России Бориса Ельцина). Позже он работал мастером и инженером на заводе

Фото: Борис Кауфман / РИА Новости

Будучи студентом, Глеб Панфилов организовал в Свердловске (ныне — Екатеринбург) студию кинолюбителей и снял несколько документальных фильмов. Позже работал на местном телевидении, окончил ВГИК и Высшие курсы сценаристов и режиссеров (мастерская Леонида Трауберга)
На фото: актриса и супруга режиссера Инна Чурикова (в центре) во время съемок фильма «Прошу слова» на киностудии «Ленфильм», 1975 год

Фото: Борис Кауфман / РИА Новости

«В кино, как на рыбалке. Без усидчивости и без терпения ничего не бывает»
В 1966-1977 годах Глеб Панфилов работал на киностудии «Ленфильм». В эти годы он поставил фильмы «В огне брода нет», «Начало» и «Прошу слова»

Фото: М. Баландюк / РИА Новости

«Если посмотреть мои картины подряд, получится история моей страны в двадцатом веке, как я ее постигал»
С 1977 года Глеб Панфилов работал на киностудии «Мосфильм». Самым известным фильмом этого периода стала драма «Тема». Картина несколько лет не выходила в прокат по цензурным соображениям. После премьеры она получила «Золотого медведя» — главный приз Берлинского кинофестиваля
На фото: актриса Инна Чурикова и кинорежиссер Глеб Панфилов во время Международного кинофестиваля, 1987 года

Фото: Валерий Христофоров / Фотохроника ТАСС

«Когда на Каннском фестивале моему фильму "Мать" аплодировали двадцать две минуты, это были аплодисменты Горькому»
В годы работы на Мосфильме режиссер снял фильм «Валентина» по пьесе Александра Вампилова «Прошлым летом в Чулимске», кинокартины «Васса» и «Мать» по произведениям Максима Горького
На фото: актер Олег Янковский (слева) и кинорежиссер Глеб Панфилов на пресс-конференции международного кинофестиваля в Сочи, 2002 год

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

В 1991 году Глеб Панфилов стал соучредителем и художественным руководителем кинокомпании «Вера». Она названа в честь матери режиссера. В 2000 году он выпустил исторический фильм «Романовы. Венценосная семья». Картина охватывает период от Февральской революции до расстрела царской семьи
На фото: режиссер Глеб Панфилов (в центре) на съемочной площадке фильма «Романовы. Венценосная семья», август 1997 года

Фото: Юрий Белинский / ИТАР-ТАСС

В январе 2006 года на телеканале «Россия» вышел телесериал «В круге первом», в основе сценария лежал одноименный роман Александра Солженицына, в октябре 2008 года — телесериал по пьесе Александра Островского «Без вины виноватые». И тот, и другой получили премию «Золотой орел» в номинации «Лучший телефильм или мини-сериал»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Инна Чурикова: «Еще во время первого разговора я поняла: это тот человек, которого я полюблю на всю жизнь»
Глеб Панфилов был дважды женат и имеет двоих сыновей. Со второй супругой, народной артисткой СССР Инной Чуриковой режиссер познакомился во время работы над первой полнометражной картиной «В огне брода нет». Вместе они прожили около 50 лет и работали над 15 фильмами

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

Летом 2014 года режиссер возглавлял жюри основного конкурса 36-го Московского международного кинофестиваля. Сам он имеет золотой приз ММКФ 1983 года за фильм «Васса»
На фото слева направо: глава Rezo Films Лоран Данилю, грузинский режиссер Леван Когуашвили, мавританский режиссер Абдерахман Сиссако, немецкая актриса Франциска Петри и режиссер Глеб Панфилов на открытии ММКФ, июнь 2014 года

Фото: Коммерсантъ / Олег Никишин

Глеб Панфилов — автор или соавтор сценариев большинства своих фильмов. Также он написал сценарии для фильмов Никиты Михалкова «Утомленные солнцем-2: Предстояние» и «Утомленные солнцем-2: Цитадель»
На фото: кинорежиссеры Глеб Панфилов (слева) и Владимир Хотиненко на церемонии вручения премии «Большая книга», декабрь 2015 года

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

«Мое главное потрясение детства случилось в тот момент, когда я впервые увидел, как мой отец проявлял собственную фотографию. Это был негатив на стеклянной пластине формата девять на двенадцать. Я помню красный свет и, по-моему, суповую тарелку, в которой был проявитель. И тут вдруг появляется изображение отца. Сначала легкий контур, потом начинается проработка: костюм, лицо, глаза. И я вижу портрет отца. И в то же время он стоит рядом. Вот такие пустяки способны сыграть немалую роль в жизни человека»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов

В августе 2021 года на кинофестивале в Локарно прошла премьера последнего драматического фильма Глеба Панфилова «Иван Денисович». Фильм снят по одноименному рассказу Александра Солженицына и рассказывает о лагерной жизни Ивана Денисовича Шухова, который во время войны попал в немецкий плен и затем был отправлен в ГУЛАГ по обвинению в шпионаже
На фото: актер Филипп Янковский (в центре) в фильме Глеба Панфилова «Иван Денисович»

Фото: Телеканал «Россия 1»

В последние годы Глеб Панфилов и Инна Чурикова много работали в театре. В Ленкоме они выпустили спектакли «Гамлет» по трагедии Уильяма Шекспира, «…Sorry» по пьесе Александра Галина, «Аквитанская львица» по мотивам произведений Джеймса Голдмена и «Ложь во спасение» по мотивам пьесы Алехандро Касоны. С 2017 года в Государственном театре наций шел спектакль «Аудиенция» по пьесе Питера Моргана. Позже он переехал в Театр Вахтангова
На фото: режиссер Глеб Панфилов (слева) во время отпевания супруги Инны Чуриковой в храме Христа Спасителя, январь 2023 года

Фото: Коммерсантъ / Федор Иванов  /  купить фото

«Вообще, странное дело — все это»
Глеб Панфилов скончался в возрасте 89 лет 28 августа 2023 года. За несколько месяцев до этого режиссера госпитализировали в НИИ имени Склифосовского с инсультом

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов

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