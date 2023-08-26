Главные новости за 26 августа. Кубань, Крым, Адыгея

В Краснодаре на пересечении улиц им. Гаврилова и Красной (за цветочными часами) сносят дома. В результате работ освободится территория площадью 324 кв. м. В ближайшее время ее очистят от мусора и наведут порядок.

Жители и гости Краснодарского края в июле 2023 года купили 450,5 тыс. упаковок противодиарейных лекарств на сумму 128,5 млн руб. Это превышает июньский показатель в деньгах на 42%, а в упаковках — на 29%. По словам эпидемиолога, чаще всего пациенты с острыми кишечными инфекциями обращаются после употребления фастфуда на стихийных рынках.

В Новороссийске объем строительства жилья вырос до 415 тыс. кв. м. В 2023 году в городе ввели в эксплуатацию 178,6 тыс. кв. м жилья. Квадратный метр в новостройке Новороссийска подорожал до 144 тыс. руб. Эксперты утверждают, что в ближайшее время цены на жилье в городе продолжат умеренный рост.

На Кубани разыскивают хозяина собаки, покусавшей двенадцатилетнюю девочку. Американский стаффордширский терьер набросился на ребенка на берегу озера недалеко от Новороссийска. Владелец собаки с места происшествия скрылся.

В информационный центр СК России поступила жалоба на ненадлежащее оказание медпомощи девятилетней девочке в санатории Анапы. Глава СКР поставил дело на контроль.

В Краснодарском крае подвели итоги продаж за первое полугодие 2023 года. Самыми популярными среди легковых автомобилей стали Haval, LADA, Hyundai, BMW, Toyota и Mercedes-Benz.

В Краснодарском крае объем платных ритуальных услуг населению (с учетом оценки ненаблюдаемой деятельности) в 2022 году составил 4,49 млрд руб. В денежном выражении это на 14,63% больше, чем в 2021 году. За пять лет оборот рынка ритуальных услуг Кубани увеличился более чем на миллиард. В 2023 году гробы подорожали на 30%, а рытье могилы — на 58%.

До конца года в Краснодарском крае установят 66 быстрых зарядных станций для электротранспорта. По данным министерства, в 2023 году к прежним инвесторам АО «НЭСК», АО «СИТРОНИКС» (Москва) и ООО «Позитивные продукты» (Москва) добавились новые — ООО «ИВИ Тайм» (Санкт Петербург), ООО «Грин Драйв» (Москва) и ООО «АРТ ТЕХ» (Краснодар).

Кубанские боксеры завоевали три награды на чемпионате России и девять медалей на всероссийских соревнованиях.

На Кубани в 2023 году ввели в эксплуатацию 4,1 млн кв. м жилья. Из общего объема более 1,61 млн кв. м приходится на многоквартирные дома, свыше 2,46 млн кв. м — на ИЖС.

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram