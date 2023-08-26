На Кубани в 2023 году ввели в эксплуатацию 4,1 млн квадратных метров жилья

В Краснодарском крае за семь месяцев 2023 года ввели в эксплуатацию 4,1 млн кв. м жилой недвижимости. По этому показателю регион является вторым среди других субъектов России. Об это сообщает пресс-служба краевой администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Краснодарского края Фото: администрация Краснодарского края

По данным администрации, из общего объема более 1,61 млн кв. м приходится на многоквартирные дома, свыше 2,46 млн кв. м — на ИЖС. Глава департамента строительства Кубани Игорь Федосов назвал строительный комплекс одним из локомотивов экономики региона, который обеспечивает значительные налоговые поступления в доходную часть бюджета. «С января по июль уже перечислено 10,8 млрд руб.»,— рассказал Игорь Федосов.

Увеличение объема ввода жилых площадей – одна из целей нацпроекта «Жилье и городская среда». Параллельно с этим на Кубани развивают и социальную инфраструктуру. В Краснодарском крае сейчас возводят 40 школ, 32 детских сада, 44 спортивных объекта и 20 поликлиник.

Маргарита Синкевич

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