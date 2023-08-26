Квадратный метр в новостройке Новороссийска подорожал до 144 тысяч рублей

Средняя цена квадратного метра жилья на первичном рынке Новороссийска в середине 2023 года составила 144 тыс. руб. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в консалтинговой компании MACON.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Краснодарского края Фото: администрация Краснодарского края

«В 2022 году цены в новостройках города выросли на 7,5%, в первом полугодии 2023 года — на 3,4%. Самый активный рост цен в Новороссийске был в 2021 году, когда стоимость квадрата увеличилась на 75%»,— рассказала директор по исследованиям консалтинговой компании MACON Ольга Змиевская.

По словам эксперта, самый дорогой район — Центральный, где средняя стоимость квадратного метра составляет 158 тыс. руб. В остальных районах средние цены сопоставимы: в Южном — 131 тыс. руб., в Приморском и пригороде — 129 тыс. руб. за квадратный метр.

«Пока в городе действуют жесткие ограничения на выход новых проектов, конкуренция на рынке будет низкой. Старые проекты постепенно достраиваются, а новые если и будут выходить, то в небольшом объеме. Соответственно, предложение будет в постоянном дефиците, что благоприятно скажется на ценах, которые продолжат умеренный рост»,— прогнозирует Ольга Змиевская.

По мнению основателя агентства недвижимости M3 Estate Армена Давояна, Новороссийск привлекателен тем, что это прибрежный город. При этом, в отличие от Сочи, цена квадратного метра жилья сопоставима с краевой столицей, а город не перенаселен. «Стоимость жилья привлекает инвесторов, в том числе из других городов. Доля покупателей из других регионов в нашей компании достигает 45%»,— говорит эксперт.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», в Новороссийске в 2023 году ввели в эксплуатацию 178,6 тыс. кв. м жилья, что на 21% превысило показатель аналогичного периода прошлого года. Объем строительства жилой недвижимости в городе вырос до 415 тыс. кв. м.

Маргарита Синкевич

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