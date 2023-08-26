Кубанские боксеры завоевали три награды на чемпионате России

Кубанские спортсмены вошли в число победителей чемпионата России по боксу, который прошел в Хабаровске. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Краснодарского края Фото: администрация Краснодарского края

Сочинец Андрей Пегливанян стал чемпионом в весовой категории до 54 кг. Другой житель курорта Карен Соловьев стал серебряным призером в категории до 67 кг. Тенгиз Котоян из Новороссийска получил бронзовую медаль в категории до 63,5 кг. Всего на турнире Краснодарский край представляли 11 боксеров.

Победителей поздравили заместитель губернатора Александр Власов и министр физической культуры и спорта края Серафим Тимченко. «Несмотря на высокую конкуренцию со стороны сильнейших спортсменов, в активе представителей Краснодарского края золото, серебро и бронза. Наши спортсмены регулярно добиваются высоких результатов, свыше 60 человек региона входят в состав национальной сборной»,— отметил Александр Власов.

На состязании за победу боролось более 300 человек из 60 регионов России. Награды разыграли в 13 весовых категориях.

Маргарита Синкевич

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