В Новороссийске в 2023 году ввели 178,6 тысячи квадратных метров жилья

В Новороссийске в первом полугодии 2023 года ввели в эксплуатацию 178,6 тыс. кв. м жилой недвижимости, что на 21% превысило показатель аналогичного периода прошлого года. В первом полугодии 2022 года в эксплуатацию ввели 147,5 тыс. кв. м. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталья Решетняк Фото: Наталья Решетняк

По данным администрации Новороссийска, за шесть месяцев 2023 года ввели в эксплуатацию 41,1 тыс. кв. м ИЖС, что на 13,8 тыс. кв. м больше, чем в прошлом году. В многоквартирных жилых домах в эксплуатацию ввели 137,6 тыс. кв. м жилой площади. Это на 17,3 тыс. кв. м больше, чем в аналогичном периоде 2022 года. До конца года планируется ввести в эксплуатацию еще 45,7 тыс. кв. м жилья в МКД.

Основные объемы ввода в эксплуатацию МКД в первом полугодии текущего года, по данным ведомства, обеспечены за счет жилых комплексов ЖК «Черноморский-2» (застройщик — АО «Пик-Кубань», общая площадь 12,1 тыс. кв. м); ЖК «Аврора-2» (застройщик ООО СЗ «Аврора», общая площадь 49 тыс. кв. м); ЖК «Клевер» (застройщик ООО СЗ «Новоград-Юг», общая площадь 25,7 тыс. кв. м) и др.

«Новороссийск — это не только город-герой, но и перспективный город для жизни у моря. Здесь огромный порт, туризм, виноделие, различное производство. В городе много возможностей для развития бизнеса. Это давно заметили люди из разных регионов России. Статистика продаж нашего жилого комплекса "Арена" очень показательна: около 70% квартир приобретали неместные жители»,— отметил коммерческий директор ГК DOGMA Павел Петров.

По мнению основателя агентства недвижимости M3 Estate Армена Давояна, рынок недвижимости Новороссийска будет активно развиваться и дальше, спрос будет только расти в силу выгодного расположения города и его привлекательности для инвесторов. «Новороссийск давно перестал быть просто портовым, промышленным городом. Город активно развивается, в том числе благодаря активности застройщиков»,— считает эксперт.

Маргарита Синкевич

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