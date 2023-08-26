Кубанские боксеры завоевали девять медалей на всероссийских соревнованиях

Спортсмены Краснодарского края завоевали девять медалей на Всероссийских соревнованиях по боксу. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Краснодарского края Фото: администрация Краснодарского края

Золотыми призерами стали Гордей Корбут (в категории 57 кг) и Саркис Аракелян (свыше 80 кг). Серебро забрали Артем Муратов (52 кг) и Матвей Мелкомуков (60 кг). Бронзовые медали получили Артем Ващенко (48 кг), Руслан Кешишян (50 кг), Артем Каланжан (50 кг), Станислав Пушкарь (52 кг) и Амир Богатырев (66 кг).

Состязания проходили в Черкесске. За победу боролись 190 спортсменов 14-15 лет из 27 регионов страны. По словам вице-губернатора Александра Власова, на Кубани боксом занимаются более 24,5 тыс. человек, включая девять тыс. спортсменов.

Маргарита Синкевич

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