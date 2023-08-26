На Кубани оборот рынка ритуальных услуг в 2022 году достиг 4,5 млрд рублей

В Краснодарском крае объем платных ритуальных услуг населению (с учетом оценки ненаблюдаемой деятельности) в 2022 году составил 4,49 млрд руб. В денежном выражении это на 14.63% больше, чем в 2021 году. В позапрошлом году объем составил 3,92 млрд руб. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в Краснодарстате.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Специалисты службы государственной статистики уточняют, что в сопоставимой оценке (то есть с учетом инфляции) объем платных ритуальных услуг, оказанных в 2022 году, вырос по отношению к 2021 году на 1,8%. За пять лет оборот рынка ритуальных услуг увеличился более чем на миллиард. В 2018 году объем платных ритуальных услуг населению (с учетом оценки ненаблюдаемой деятельности) составлял 3,42 млрд руб.

В 2022 году платные ритуальные услуги в Краснодарском крае предоставляли 38 организаций крупных и средних организаций. За пять лет их число сократилось на шесть учреждений. В прошлом году объем ритуальных услуг, предоставленных крупными и средними организациями региона, составил 268,7 млн руб., что на 20% меньше, чем в 2021 году, когда показатель достиг 339,1 млн руб., и на 5% больше, чем пять лет назад — в 2018 году объем составлял 256,2 млн руб.

В январе–июне 2023 года объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг крупными и средними организациями Краснодарского края (без организаций с численностью работников до 15 человек) по чистому виду деятельности «организация похорон и предоставление связанных с ними услуг» составил 139 млн руб.

Председатель Коллегии адвокатов «Антонова и партнеры» Краснодарского края, заместитель управляющего Бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов Краснодарского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Екатерина Антонова увеличение оборотов рынка ритуальных услуг связывает с бурным ростом региона и высоким уровнем миграции.

«Численность Кубани растет, следовательно, и количество захоронений тоже. Немалое влияние на бизнес ритуальных услуг оказал распространение коронавирусной инфекции. Из-за данного заболевания численность умерших увеличилась, закономерно, что и ритуальные услуги стали еще больше востребованы. СВО также сказывается на общей численности погребенных. Государством определены немалые суммы, причитающиеся семьям погибших в зоне СВО. В дальнейшем эти деньги тратятся в том числе на организацию похорон»,— говорит Екатерина Антонова.

Маргарита Синкевич

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