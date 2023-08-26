Аптеки Кубани в июле продали лекарств от диареи на 128,5 млн рублей

Жители и гости Краснодарского края в июле 2023 года купили 450,5 тыс. упаковок противодиарейных лекарств на сумму 128,5 млн руб. Это превышает июньский показатель в деньгах на 42%, а в упаковках — на 29%. Год к году рост составил 4% и 2% соответственно. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в аналитическом агентстве DSM Group.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Краснодарского края Фото: администрация Краснодарского края

По данным агентства, в топ-10 брендов по стоимостному объему вошли «Энтерофурил» (17,7 млн руб. или 13,8% от общего объема проданных на Кубани в июле лекарств от диареи), «Энтеросгель» (15,6 млн руб. — 12,1%), «Полисорб» (15,1 млн руб. — 11,7%), «Бифиформ» (7,8 млн руб. — 6%), «Энтерол» (7,7 млн руб. — 6%), «Линекс» (5,9 млн руб. — 4,6%), «Альфа нормикс» (5,8 млн руб. — 4,5%), «Смекта» (5,5 млн руб. — 4,3%), «Лоперамид» (5,1 млн руб. — 4%), «Активированный уголь» (4,8 млн руб. — 3,7%).

С начала года в аптеках Кубани лекарств от диареи продали почти на 634 млн руб. — 2,4 млн упаковок, что в сравнении с аналогичными периодом прошлого года на 3% меньше в деньгах и на 6% — в упаковках.

Врач-эпидемиолог ЧУЗ КБ «РЖД-Медицина» Краснодара Константин Занько говорит, что повышенный спрос на противодиарейные препараты весьма предсказуем, и в это время года всегда лидируют регионы Южного федерального округа. Это связано в том числе с тем, что на юге страны сосредотачиваются внутренние туристические потоки.

Сезонный подъем кишечных инфекций наблюдается с июня по сентябрь. До этого времени заболеваемость находится на низком уровне. «Заболеваемость острыми кишечными инфекциями на Кубани не превышает среднемноголетний уровень. С учетом окончания сезона, можно сказать, что он был весьма спокойным на массовые вспышки кишечных инфекций»,— считает врач.

По словам эпидемиолога, традиционный пик подъема заболеваемости приходится на июль и август. Вопреки общепринятому мнению он не так связан с купанием в море, которое в эти месяцы прогревается до максимальных температур.

«Острые кишечные инфекции — это прежде всего болезнь грязных рук. Чаще всего пациенты с острыми кишечными инфекциями обращаются после употребления продуктов питания (фастфудов) на стихийных рынках у мест проживания, пляжах, придорожных кафе, где зачастую становятся жертвами уличной торговли. Больше всего страдают дети, они наиболее часто подвергаются острым кишечным инфекциям и более тяжело переносят данные заболевания»,— поясняет Константин Занько.

По словам врача, ситуация начнет стабилизироваться уже в сентябре, после того как большинство туристов покинут города-курорты, а дети вернутся с каникул. «Чтобы отдых был в радость нужно соблюдать ряд простых правил. Тщательно мойте фрукты и овощи, не покупайте продукты в неустановленных местах. Пейте безопасную воду. Протирайте дезинфицирующими средствами свои мобильные телефоны. Пользуйтесь только разрешенными пляжами, где проводится контроль водной зоны рекреации»,— рекомендует Константин Занько.

Маргарита Синкевич

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