На Кубани в 2023 году гробы подорожали на 30%, а рытье могилы — на 58%

В Краснодарском крае средняя стоимость гроба в июле 2023 года составила 6,05 тыс. руб., что на 30% больше, чем в декабре прошлого года. Тогда стоимость гроба составляла 4,6 тыс. руб. Информацию о динамике стоимости ритуальных услуг «Ъ-Кубань» предоставили в Краснодарстате.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ

Рытье могилы, по данным на июль, в среднем стоит восемь тыс. руб., что почти на 58% больше, чем в декабре 2022 года (5,06 тыс. руб.). Скачок цен зафиксирован уже в январе 2023 года, когда средняя стоимость рытья могилы выросла с пяти до 7,9 тыс. руб. За пять лет услуга подорожала в два раза. В декабре 2019 года средняя стоимость рытья могилы составляла 3,8 тыс. руб.

Кремация с начала года подорожала на 6,15%. В январе услуга стоила 30,9 тыс. руб., а в июле — уже 32,8 тыс. руб.

«В Краснодарском крае за последние годы рынок ритуальных услуг кардинально меняется, что приводит к нездоровой конкуренции и увеличению числа мошенников, к которым относятся агенты “работающие” возле каждого морга, а также к повышению цен. Кремация подорожала на 20% по сравнению с июлем 2022 года и примерно на 35% по сравнению с 2021 годом»,— рассказывает руководитель ритуальной службы Краснодара Надежда Воробьева. Эксперт добавляет, что популярность кремации растет, так как в финансовом плане это выгоднее, чем похоронить или отправить тело наземным или воздушным транспортом.

По словам эксперта, стоимость памятников за два года увеличилась почти на 50%. Средний чек на мраморный памятник составляет 35–40 тыс. руб., на гранит — от 52 тыс. руб. и выше.

Цена на похороны в ритуальных службах Краснодарского края нестабильна. «В одних ритуальных службах минимальные похороны составляют около 27 тыс. руб., в других же такие же услуги могут стоить в районе 55 тыс. руб. В среднем услуга захоронения выросла на 35–40%»,— говорит Надежда Воробьева.

Она добавляет, что если мониторить цены и не попадать в «лапы» мошенников, то средний чек составит около 35-37 тыс. руб. что не касается монополистов и агентов, находящихся при моргах. Там средний чек — от 50 до 80 тыс. руб. «В связи с повышением цен на сырье, топливо, индексацией заработных плат, приходится повышать цены и на ритуальные услуги»,— поясняет эксперт.

Надежда Воробьева рекомендует, несмотря на стресс, который переживают родственники умершего, внимательно изучать рынок, включая стоимость услуг и репутацию компании. «Появилось много частников, которые работают сами на себя и недобросовестно относятся к взятым на себя обязанностям. Все чаще можно услышать от людей, что, к примеру, внесли аванс, а машина не приехала»,— предупреждает эксперт.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», в Краснодарском крае оборот рынка ритуальных услуг в 2022 году достиг 4,5 млрд руб., что почти на 15% больше, чем в 2021 году.

Маргарита Синкевич

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