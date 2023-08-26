На Кубани в 2023 году построят 66 быстрых зарядных станций для электрокаров

До конца года в Краснодарском крае установят 66 быстрых ЭЗС. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в министерстве ТЭК и ЖКХ региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба АО «НЭСК» Фото: Пресс-служба АО «НЭСК»

«В этом году по установленной Минэнерго РФ квоте в Краснодарском крае запланировано субсидирование 47 зарядных станций. В марте этого года министерство ТЭК и ЖКХ Краснодарского края обратилось с Минэнерго РФ с вопросом об увеличении количества субсидируемых ЭЗС дополнительно на 19 станций, получен положительный ответ»,— сообщили в ведомстве.

По данным министерства, в 2023 году к прежним инвесторам АО «НЭСК», АО «СИТРОНИКС» (Москва) и ООО «Позитивные продукты» (Москва) добавились новые — ООО «ИВИ Тайм» (Санкт Петербург), ООО «Грин Драйв» (Москва) и ООО «АРТ ТЕХ» (Краснодар). В 2024 году планируется установить 53 субсидируемых ЭЗС. На такую меру поддержки, кроме федеральных, будут направлены и краевые средства.

В прошлом году в Краснодарском крае субсидировали строительство 89 быстрых электрозарядных станций, что составляет четверть от общего числа быстрых ЭЗС, поставленных в 2022 году в России. Всего в стране установили 344 станции. В 2022 году построили 24 ЭЗС — в Краснодаре, 13 — в Сочи, 11 — в Анапе, 6 — в Туапсе, по 7 — в Новороссийске и Геленджике, 13 — на трассе М4 «Дон» и 8 — на региональных трассах.

В АО «НЭСК» рассказали, что за период с июня 2022 по июль 2023 года кубанские автолюбители приобрели 1300 новых электрокаров. Доля «зеленых» электромобилей на территории Краснодарского края за год выросла с 0,3% до 3%, сообщает инвестор.

«Динамика продаж электромобилей на российском рынке имеет значительные темпы роста и формирует устойчивый растущий тренд. Созданная на сегодняшний день зарядная инфраструктура уже позволяет без опасения неудобства эксплуатации покупать электромобили»,— утверждает директор по техническим вопросам АО «НЭСК» Владимир Рюмин. Руководитель добавил, что для продолжения активного развития электротранспорта власти и бизнес региона прорабатывают вопрос по созданию единого информационного сервиса с картой размещения зарядных станций.

По словам Владимира Рюмина, на Кубани зарядить электромобили можно на 120 быстрых ЭЗС, из которых 55 установлены АО «НЭСК». Эксперт пояснил, что они называются «быстрыми», так как могут заряжать электромобили при помощи постоянного тока мощностью от 150 кВт в течение 30-40 минут.

По наблюдениям экспертов лизинговой компании CARCADE, рынок электротранспорта переживает подъем. «Краснодарский край один из немногих регионов РФ, территориальное расположение которого способствует развитию отрасли — у нас благоприятный климат, большое количество поселений формата частного сектора и коттеджных поселков, жителям которых не принципиально развитие городской инфраструктуры зарядных станций, учитывая возможность самостоятельной зарядки электромобилей на собственных участках»,— отметил региональный директор CARCADE Артем Белокрылов.

Маргарита Синкевич

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