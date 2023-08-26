В Новороссийске бойцовская собака покусала девочку

В ГУ МВД по Краснодарскому краю «Ъ-Кубань» рассказали, что в среду, 23 августа, в отдел полиции Приморского района Управления МВД России по городу Новороссийску поступило сообщение со станции скорой медицинской помощи о двенадцатилетней девочке, которая обратилась за помощью в связи с укусами собаки.

Правоохранители установили, что американский стаффордширский терьер напал на девочку на берегу озера в селе Глебовском. Собака была без намордника. Она подплыла к детям, которые стали приманимать ее и кормить. На берегу собака набросилась на девочку, трое мальчиков успели залезть на дерево. Владелец собаки в это время отдыхал с компанией на другом берегу водоема. После случившегося он, забрав животное, покинул место происшествия. Полиция устанавливает личность и местонахождение мужчины.

Маргарита Синкевич

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