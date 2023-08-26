Глава СКР проконтролирует дело о ненадлежащем оказании медпомощи ребенку в Анапе

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку, поводом для которой послужило обращение о ненадлежащем оказании медицинской помощи девятилетней девочке в санатории Анапы, сообщает пресс-служба СК России в своем телеграм-канале. В СУ СК России по Краснодарскому краю начал процессуальную проверку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: АИФ-Кубань Фото: АИФ-Кубань

Жалоба поступила на единую многоканальную телефонную линию Информационного центра СК России. Звонивший сообщил, что в августе 2023 года девочку поместили в карантинную зону анапского санатория из-за пищевого отравления. За несколько дней пребывания на карантине ребенку лекарство дали один раз. При этом в учреждении не проветривают палаты и дают некачественную еду. Несмотря на ухудшение состояния девочки, медпомощь ей не оказывают.

О предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки глава СУ СК России по Краснодарскому краю Андрей Маслов сообщит в докладе Александру Бастрыкину.

Маргарита Синкевич

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