В центральном округе Краснодара сносят здания

В Краснодаре на пересечении улиц им. Гаврилова и Красной (за цветочными часами) сносят дома. Пять из шести заброшенных зданий уже демонтированы. Об этом сообщает пресс-служба администрации кубанской столицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Телеканал "Краснодар", администрация Краснодара Фото: Телеканал "Краснодар", администрация Краснодара

Такое поручение на выездном совещании дал глава Краснодара Евгений Наумов. Он также поставил задачу рассмотреть возможность благоустройства этого места. В результате работ освободится территория площадью 324 кв. м. В ближайшее время ее очистят от мусора и наведут порядок. В демонтаже задействованы семь машин.

«Сейчас сложно вообразить, что было на этом месте раньше. Все стены разрисованы, окна разбиты. Мы понимаем, что объекты находятся в центре города, поэтому выполняем снос очень аккуратно, чтобы не задеть близлежащие строения»,— сказал директор департамента строительства Иван Горобец.

Маргарита Синкевич

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