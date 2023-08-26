В Новороссийске объем строительства жилья вырос до 415 тысяч квадратных метров

За первое полугодие 2023 года объем строительства многоквартирного жилья в Новороссийске вырос на 5% — до 415 тыс. кв. м. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в консалтинговой компании MACON.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новороссийск

Фото: Наталья Решетняк Новороссийск

Фото: Наталья Решетняк

«При этом за прошлый 2022 год он упал на 41%. На пике девелоперской активности в 2019 году в городе строилось свыше 800 тыс. кв. м. “Облака” (СК «Неометрия»), “Кутузовский” (АО МПК “Краснодарская-1”), “Черноморский-2” (ГК «ПИК») — все это крупные комплексы, лидеры продаж в первом полугодии текущего года. Суммарно на них приходится более 60% сделок»,— говорит директор по исследованиям консалтинговой компании MACON Ольга Змиевская.

Коммерческий директор федерального девелопера «Неометрия» Ольга Нарт отмечает, что Новороссийск — не очень большой, но самодостаточный и экономически активный город. «В нем хорошо развита социальная инфраструктура, создана благоприятная среда для развития бизнеса. Жители города, как правило, не стремятся куда-либо переезжать, а стараются улучшить свои жилищные условия. Также мы видим большой приток клиентов из разных регионов России»,— рассказывает госпожа Нарт. Эксперты «Неометрии» прогнозируют рост популярности Новороссийска, в том числе как курортного города.

Международный эксперт по рынку недвижимости, совладелица Rella Real estate и основатель «Академии для брокеров в Дубай» Нина Суворова напоминает, что по итогам прошлого года Новороссийск оказался в тройке лидеров (вместе с Краснодаром и Сочи) по вводу жилья в эксплуатацию. Город активно застраивается современными жилыми комплексами, и это вполне оправдано, считает эксперт. «Свою роль играет климат: близость к морю, отсутствие сильных холодов в зимние месяцы, обилие солнечных дней. Также очень важно, что здесь сейчас активно развивается инфраструктура: строятся новые дороги, железнодорожные соединения, что особенно важно в связи с ограничением авиасообщения»,— отмечает госпожа Суворова.

Маргарита Синкевич

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