На озере Лох-Несс проведут крупнейшие за 50 лет поиски чудовища

В эти выходные на озере Лох-Несс состоится операция по поискам лох-несского чудовища. Волонтеры создали исследовательскую команду под названием Loch Ness Exploration («Исследование Лох-Несса») и центр в деревне Драмнадрохит на берегу озера. Операция пройдет 26–27 августа и, по словам организаторов, станет крупнейшей с 1972 года.

Волонтеры будут следить за поверхностью озера в расчете заметить какие-либо признаки присутствия чудовища, например, необычное волнение воды. Кроме того, участники экспедиции исследуют озеро с помощью современного оборудования. Будут использованы беспилотники с инфракрасными камерами и гидрофоны, которые могут обнаружить необычные звуки под водой. Помимо всего прочего с камер беспилотников будет вестись онлайн-трансляция, так что в операции смогут заочно принять участие добровольцы со всего мира.

Яна Рождественская