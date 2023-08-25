Больше половины школ Петербурга наняли советников по воспитанию

В 451 школе Санкт-Петербурга с сентября появится новый сотрудник — советник директора по воспитанию, рассказала председатель комитета по образованию Наталия Путиловская на пресс-конференции, посвященной началу учебного года.

Советников нанимали на основе конкурса, для них была выделена ставка. Перед выходом на работу они прошли повышение квалификации. Советники по воспитанию будут работать с детскими общественными объединениями, направление их работы — гражданско-патриотическое воспитание. По словам госпожи Путиловской, этот специалист будет иметь прямую связь с федеральным центром при Министерстве просвещения.

«В этот год мы продолжаем выполнение воспитательных задач, которые стоят перед системой образования. Это воспитание человека-гражданина, человека-патриота, духовно-нравственное воспитание, воспитание успешной личности»,— заявила председатель комитета на пресс-конференции.

В школах будут созданы службы воспитания, которые возглавят советники по воспитанию. В них также будут работать социальные педагоги, психологи, классные руководители, учителя музыки и физкультуры. К 2024 году советники по воспитанию появятся во всех петербургских школах, которых насчитывается около 700.

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