«Капсулу времени», пролежавшую в земле Екатеринбурга 50 лет, вскроют 30 августа

В Музее истории Екатеринбурга 30 августа в 12:00 вскроют «капсулу времени», которую заложили в центре Екатеринбурга в 1973 году и достали спустя 50 лет к 300-летию города. Как рассказали в пресс-службе музея, вскрывать капсулу будут в прямом эфире, при участии главы города Алексея Орлова.
Напомним, в ночь с 19 на 20 августа капсулу привезли из Исторического сквера в музей для сохранности. Также была сформирована комиссия для процедуры вскрытия. В ее состав вошли мэр Алексей Орлов, начальник управления культуры Илья Марков (на церемонии вскрытия будет присутствовать его заместитель), директор Музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев и другие. Также на распаковке будут присутствовать специалисты ПАО «Уралхиммаш», на котором был изготовлен корпус капсулы.
Согласно сохранившимся документам, внутри «капсулы времени» должны находиться обращения к свердловчанам 2023 года, план города и схема Генплана, книги о городе, предприятиях, известных свердловчанах, статистические данные о городе и населении, включая данные для служебного пользования. Также там должны быть документальные фильмы, видеозаписи выступлений знаменитых людей Свердловска, киноленты некоторых театральных постановок, записи песен о Свердловске, видеозапись судебного процесса и фильм «5 минут в медицинском вытрезвителе», а также технические средства для воспроизведения изображения и звука.
После вскрытия все материалы и документы передадут в Музей истории Екатеринбурга на изучение. Некоторые материалы станут экспонатами выставки музея, которая пройдет с 12 октября по 19 ноября.
Напомним, что 18 ноября этого года в Екатеринбурге планируют заложить новую «капсулу времени».