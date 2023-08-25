«Капсулу времени», пролежавшую в земле Екатеринбурга 50 лет, вскроют 30 августа

В Музее истории Екатеринбурга 30 августа в 12:00 вскроют «капсулу времени», которую заложили в центре Екатеринбурга в 1973 году и достали спустя 50 лет к 300-летию города. Как рассказали в пресс-службе музея, вскрывать капсулу будут в прямом эфире, при участии главы города Алексея Орлова.

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Напомним, в ночь с 19 на 20 августа капсулу привезли из Исторического сквера в музей для сохранности. Также была сформирована комиссия для процедуры вскрытия. В ее состав вошли мэр Алексей Орлов, начальник управления культуры Илья Марков (на церемонии вскрытия будет присутствовать его заместитель), директор Музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев и другие. Также на распаковке будут присутствовать специалисты ПАО «Уралхиммаш», на котором был изготовлен корпус капсулы.

Согласно сохранившимся документам, внутри «капсулы времени» должны находиться обращения к свердловчанам 2023 года, план города и схема Генплана, книги о городе, предприятиях, известных свердловчанах, статистические данные о городе и населении, включая данные для служебного пользования. Также там должны быть документальные фильмы, видеозаписи выступлений знаменитых людей Свердловска, киноленты некоторых театральных постановок, записи песен о Свердловске, видеозапись судебного процесса и фильм «5 минут в медицинском вытрезвителе», а также технические средства для воспроизведения изображения и звука.

После вскрытия все материалы и документы передадут в Музей истории Екатеринбурга на изучение. Некоторые материалы станут экспонатами выставки музея, которая пройдет с 12 октября по 19 ноября.

Напомним, что 18 ноября этого года в Екатеринбурге планируют заложить новую «капсулу времени».

Фотогалерея 50 лет спустя Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Церемония поднятия "капсулы времени" в Историческом сквере Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото «Капсула времени» была заложена к 250-летию города. Тогда он носил название Свердловск Фото: «Свердловск-Екатеринбург» / ЦДООСО В специальный колодец глубиной 2,5 метра был опущен цилиндр из нержавеющей стали. В нем помещено «Письмо свердловчанам XXI века», книги и кинофильмы о Свердловске, о его людях, записи песен о городе Фото: «Свердловск-Екатеринбург» / ЦДООСО Вскрывать «капсулу времени» будут специалисты Музея истории Екатеринбурга. В дни празднования юбилея города она доступна для фотографирования Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Извлечение «капсулы времени» в дни 300-летнего юбилея Екатеринбурга Фото: Николай Яблонский Коммерсантъ Извлечение «капсулы времени» в дни 300-летнего юбилея Екатеринбурга Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Извлечение «капсулы времени» в дни 300-летнего юбилея Екатеринбурга Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Извлечение «капсулы времени» в дни 300-летнего юбилея Екатеринбурга Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Извлечение «капсулы времени» в дни 300-летнего юбилея Екатеринбурга Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Извлечение «капсулы времени» в дни 300-летнего юбилея Екатеринбурга Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Извлечение «капсулы времени» в дни 300-летнего юбилея Екатеринбурга Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Извлечение «капсулы времени» в дни 300-летнего юбилея Екатеринбурга Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Извлечение «капсулы времени» в дни 300-летнего юбилея Екатеринбурга Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Выступает глава Екатеринбурга Алексей Орлов Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Следующая фотография 1 / 14 Церемония поднятия "капсулы времени" в Историческом сквере Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото «Капсула времени» была заложена к 250-летию города. Тогда он носил название Свердловск Фото: «Свердловск-Екатеринбург» / ЦДООСО В специальный колодец глубиной 2,5 метра был опущен цилиндр из нержавеющей стали. В нем помещено «Письмо свердловчанам XXI века», книги и кинофильмы о Свердловске, о его людях, записи песен о городе Фото: «Свердловск-Екатеринбург» / ЦДООСО Вскрывать «капсулу времени» будут специалисты Музея истории Екатеринбурга. В дни празднования юбилея города она доступна для фотографирования Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Извлечение «капсулы времени» в дни 300-летнего юбилея Екатеринбурга Фото: Николай Яблонский Коммерсантъ Извлечение «капсулы времени» в дни 300-летнего юбилея Екатеринбурга Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Извлечение «капсулы времени» в дни 300-летнего юбилея Екатеринбурга Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Извлечение «капсулы времени» в дни 300-летнего юбилея Екатеринбурга Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Извлечение «капсулы времени» в дни 300-летнего юбилея Екатеринбурга Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Извлечение «капсулы времени» в дни 300-летнего юбилея Екатеринбурга Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Извлечение «капсулы времени» в дни 300-летнего юбилея Екатеринбурга Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Извлечение «капсулы времени» в дни 300-летнего юбилея Екатеринбурга Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Извлечение «капсулы времени» в дни 300-летнего юбилея Екатеринбурга Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Выступает глава Екатеринбурга Алексей Орлов Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Смотреть

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