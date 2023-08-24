Миронов прокомментировал крушение джета Пригожина фразой «мешал слишком многим»

Лидер партии «Справедливая Россия—За правду» Сергей Миронов после крушения самолета бизнесмена Евгения Пригожина заявил, что основатель ЧВК «Вагнер» «мешал слишком многим в России, на Украине и на Западе». Он сравнил эти события с покушением на писателя и сопредседателя «Справедливой России—За правду» Захара Прилепина. Политик считает, что за крушением джета господина Пригожина стоят «конкретные мрази», которых «ждет возмездие».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Миронов с подаренной ему Евгением Пригожиным кувалдой

Фото: @mironovonline Сергей Миронов с подаренной ему Евгением Пригожиным кувалдой

Фото: @mironovonline

«Таких любят, таких ненавидят. Пригожин мешал слишком многим и в России, и на Украине, и на Западе. Сейчас кажется, что в какой-то момент число врагов достигло критической точки. Так что в случае с Пригожиным не абстрактная смерть наметила жертву, а конкретные мрази... Женя, над которым так любит зубоскалить холуйская мелкота, всегда будет напоминать мне, что дело не сделано, что надо бороться и побеждать — вопреки всему»,— написал господин Миронов в своем Telegram-канале.

По словам политика, виновные в крушении самолета основателя ЧВК «Вагнер» «не достигли своего с Захаром Прилепиным, но с Пригожиным не промахнулись». 6 мая автомобиль Audi Q7, в котором Захар Прилепин возвращался из Донбасса, был подорван в поселке Пионерском в Нижегородской области. Господин Прилепин выжил, но перенес несколько операций на ногах.

Сергей Миронов добавил, что «вместе с Женей погибли герои, с честью защищавшие Россию», и пообещал, что виновных в смерти основателя ЧВК «Вагнер» ждет «возмездие».

Сергей Миронов неоднократно публично заявлял о поддержке ЧВК «Вагнер» и лично Евгения Пригожина, а также призывал принять в РФ закон о легализации частных военных компаний. После взятия Соледара бойцами «Вагнера» он называл ЧВК «героическим воинским формированием». В январе этого года господин Миронов писал в соцсетях, что получил в подарок от Евгения Пригожина именную кувалду, на которой изображена гора черепов и штамп частной военной компании. После организованной господином Пригожиным в июне попытки вооруженного мятежа Сергей Миронов открестился от основателя ЧВК «Вагнер», назвал его действия «изменой» и «преступлением», а также предложил запретить деятельность частных военных компаний в РФ.

Самолет, на борту которого находился глава ЧВК «Вагнер», следовал из Москвы в Санкт-Петербург и потерпел крушение в Тверской области 23 августа. Все находившиеся на борту люди (семь пассажиров и три члена экипажа) погибли. Согласно данным Росавиации, на борту разбившегося самолета находились основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и командир частной военной компании Дмитрий Уткин.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Расследовать крушение бизнес-джета, по данным РБК, будет следователь главного управления по расследованию особо важных дел СКР Иван Сибула.

Об авиакатастрофе Embraer с Евгением Пригожиным на борту — в материале «Ъ» «''Вагнер'' потерпел небоевое поражение».

Александр Кислов