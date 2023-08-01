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Коммерсантъ FM
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Прилепин назначен заместителем командира полка Росгвардии на базе батальона «Оплот»

Писатель Захар Прилепин сообщил, что его назначили заместителем командира полка особого назначения Росгвардии «Оплот», сформированного на базе батальона, созданного в ДНР в 2014 году. Господин Прилепин приступит к боевым задачам, когда восстановится после ранения.

Захар Прилепин

Захар Прилепин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Захар Прилепин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Созданный нами с легендарным ополченцем первой волны полковником Сергеем Завдовеевым батальон Росгвардии "Оплот" расширяется до полка и получает тяжелое вооружения, я получил должность заместителя командира полка и по излечении вернусь в строй»,— написал Захар Прилепин в своем Telegram-канале. По его словам, подразделение расширяют «за отличные показатели в работе» в зоне специальной военной операции.

Сначала о назначении господина Прилепина сообщило издание Daily Storm со ссылкой на источник. По его информации, формирование полка особого назначения «Оплот» происходит на базе 21-й ордена Жукова бригады Росгвардии. В дальнейшем, сообщил источник, полк передислоцируют на собственную базу на территории новых регионов.

Подразделение «Оплот» было cоздано в 2014 году тогдашним главой ДНР Александром Захарченко после начала вооруженного конфликта на востоке Украины и состояло из ополченцев. Позднее из подразделения сформировали батальон в составе Росгвардии. Захар Прилепин также занимал должность заместителя командира. По данным Daily Storm, полк будет вооружен собственной артиллерией и тяжелой техникой, включая танки.

6 мая автомобиль Audi Q7, в котором Захар Прилепин возвращался из Донбасса, был подорван в поселке Пионерском в Нижегородской области. Прилепин перенес несколько операций на ногах. К концу мая его перевели из палаты интенсивной терапии в обычную. Он проходит реабилитацию.

Подробнее о покушении — в публикации «Ъ» «Мина для писателя».

Лусине Баласян

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