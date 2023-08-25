Электромобили захватывают рынок

Продажи новых электромобилей в регионах Сибирского федерального округа за первые семь месяцев 2023 года к аналогичному периоду 2022-го выросли в три раза — до 220 единиц. Увеличение спроса также отмечается на транспортные средства на электротяге с пробегом. Таких с января по июль текущего года продано на 24% больше, чем в этот же период год назад, — всего 910 электромобилей. Динамика по рынку более чем стремительная, считают эксперты. Так, в целом по России в июле этого года было продано рекордное количество электромобилей за всю историю отечественного авторынка — 1,1 тыс. шт. В условиях активного продвижения электрокаров российского производства — Evolut и «Москвич 3е», а также использования этих автомобилей в каршеринге и такси рынок продолжит наращивать темпы продаж. Впрочем, массового распространения эксперты не ожидают.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рынок электромобилей в России растет благодаря увеличению производства отечественных брендов

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Рынок электромобилей в России растет благодаря увеличению производства отечественных брендов

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

С января по июль 2023 года в Сибирском федеральном округе (СФО) было продано 220 новых электромобилей, это в три раза больше, чем в аналогичный период годом ранее (69 ед.), сообщили „Ъ-Сибирь“ в «Автостат-инфо». Наибольшее количество было реализовано в Новосибирской области (70 ед. с января по июль 2023-го, рост в сравнении с аналогичным периодом 2022-го в шесть раз), Красноярском крае (40 ед., рост в три раза), в Иркутской области (32 ед., рост на 25%), Омской (25 ед., рост в три раза) и Кемеровской областях (17 ед.). Еще 36 электрокаров были куплены в Томской области, Алтайском крае, республиках Алтай, Хакасия и Тыва.

Основная часть продаж (11%) пришлась на немецкую марку Volkswagen, что соответствует 25 ед. (рост в 10 раз). На втором месте рейтинга, с небольшим отставанием от лидера, располагается китайская Geely (20 шт.), на которую приходится 9% от общего числа. Третью строчку занимает российский бренд Evolute (19 шт., или 8%). В топ-5 вошли также японская Honda (18 шт.) и американская Tesla (17 шт., рост в пять раз).

Как отмечают в «Автостат-инфо», на пятерку лидеров суммарно приходится порядка 45% всего электромобильного парка в Сибири. Что касается модельного рейтинга, то лидируют Volkswagen ID4, Zeekr 001, Evolute I-Pro, Honda M-NV, Tesla Y. По данным «Авито авто», средняя стоимость электромобиля в июле 2023 года в СФО составила 3,5 млн руб., что выше показателей прошлого года на 183,6%.

Продажи растут в том числе в сегменте электромобилей с пробегом. По данным «Автостата», в первом полугодии 2023-го в СФО было продано 910 электромобилей б/у, что на 24% больше, чем в этот же период год назад (в 2022-м — 733 автомобиля). В топ-5 брендов вошли: Nissan (802 ед., рост составил 26%), Tesla (33 ед., +50%), Hyundai (32 ед., рост в 3,5 раза), Mitsubishi (11 шт., –56%) и BMW (5 шт., что соответствует результатам прошлого года). Средняя стоимость подержанного электромобиля в июле 2023-го в СФО составила 2 млн руб., подсчитали в Сберавто.

Доля электрических автомобилей с января по июль 2023 года в Сибири составила 0,4% от всех продаж авто с пробегом, в то время как в январе — июле 2022 года на электрокары приходилось всего 0,2% продаж.

В целом по стране в июле было продано рекордное количество электромобилей за всю историю российского авторынка, подсчитали в «Автостат». Было реализовано 1106 новых электрокаров (как официально представленных на рынке, так и ввозимых по параллельному импорту). И это в восемь раз больше, чем за тот же месяц 2022-го. За семь месяцев 2023 года в России было продано 5522 новых электромобиля, что в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

На производственной тяге

Как отмечают эксперты, в 2023 году рынок электромобилей в России растет благодаря увеличению производства. Так, за 2023 год планируется выпустить 18,5 тыс. электрокаров на отечественных заводах. На данный момент в России выпускаются только три автомобиля с электрической силовой установкой: Evolute i-Pro, Evolute i-Joy и «Москвич 3е».

Ранее „Ъ“ сообщал, что калининградский «Автотор» начнет переоснащать подержанные автомобили электродвигателями. В августе 2023-го АвтоВАЗ заявил о намерении произвести 650 автомобилей Lada Largus в различных модификациях. В это же число войдут машинокомплекты для опытной партии электромобилей e-Largus, которую должны собрать в Ижевске до конца года.

Высокий спрос на отечественный транспорт с электротягой объясняется в том числе возможностью оформить льготное кредитование. В 2023 году электромобили «Москвич» включили в программу льготного автокредитования. Ранее в программу уже попал российский электрокар Evolute стоимостью 2,9 млн руб. Его цена со скидкой по госпрограмме (35%, но не более 925 тыс. руб.) составляет 2 млн руб.

Стремительный темп продаж легкового транспорта на электротяге также обусловлен экспансией китайских брендов, отмечают эксперты «Авито авто». К примеру, если в 2022 году в топ-10 брендов с наибольшим количеством объявлений о продаже среди электромобилей с пробегом в СФО входило всего два концерна из Китая (Geely и Hongqi), то в этом году китайские автомобили уверенно заняли четыре позиции в рейтинге (Hiphi, Geely, Chery и Changan), отмечает управляющий директор «Авито авто» Кирилл Вотяков.

Аналогичную динамику заметили в «Авто.ру». Так, если в феврале 2022-го на сайте агрегатора в сегменте новых автомобилей были представлены семь марок, из которых только одна китайская, то в августе 2023-го общее число выросло до 31, среди них 16 китайских. Таким образом, доля китайских марок в сегменте сейчас составляет 57% против 1% в феврале. В сегменте автомобилей с пробегом в феврале было представлено 27 марок, среди которых было пять китайских, сейчас общее число составляет 65, из которых количество китайских уже достигло 32. Их доля в предложении сейчас 29%.

«Китайские бренды значительно расширяют предложение, отличаются богатством опций и технологий, хорошим запасом хода — и в конечном счете завоевывают расположение покупателей»,— отмечает генеральный директор Сберавто Илья Федорченко.

Рост в продажах электрокаров происходит в том числе вследствие растущей закупки электромобилей для каршеринга и такси, считает генеральный директор лаборатории промышленного дизайна, инжиниринга и изобретений MNT lab Михаил Крапивной.

Ранее в России официально были доступны лишь несколько моделей от Audi и Jaguar, неофициально продавались Tesla — теперь же представлены десятки моделей. «Собственно, по параллельному импорту приво­зят и продававшиеся ранее электромобили, поэтому говорить о каком-либо ущербе для рынка из-за ухода иностранных брендов оснований нет»,— считает основатель онлайн-аукциона по продаже новых автомобилей Сергей Пиголкин.

Инфраструктуры нужно больше

Рынок электромобилей активно растет, однако дальнейшее развитие может оказаться затрудненным, считают представители автомобильной отрасли. Одним из ключевых сдерживающих факторов может стать резкое падение курса национальной валюты. «Из-за этого цены на автомобили вновь начнут повышаться, что негативно отразится на потребительском спросе. Кроме того, на стоимость автомобильной продукции влияет и повышение утилизационного сбора. Однако многие производители, импортирующие автомобили в Россию, постарались заранее заполонить склады, чтобы нивелировать удорожание и, как следствие, падение покупательской активности»,— комментируют в ООО «Моторинвест» (производитель электрокара Evolute).

В качестве сдерживающих факторов эксперты рынка также называют слабую осведомленность российских автовладельцев о функционале и возможностях современных электромобилей. Согласно опросу Сберавто, в котором приняли участие более 180 тыс. респондентов со всей страны, 27% опрошенных не готовы вложиться в покупку электромобиля, так как уверены, что особенности локальных погодных условий — в частности, суровые зимы — не подходят для полноценной эксплуатации. Второй по значимости причиной стала недостаточная развитость инфраструктуры: 21% респондентов сочли, что в России мало зарядных станций. Еще 17% опрошенных от покупки останавливали высокие цены на электрокары. Среди причин отказа от покупки электромобиля также оказались неготовность расстаться с прежним авто с ДВС (14%), долгий процесс зарядки авто (6%), неизвестный срок эксплуатации транспортных средств на электрической тяге (5%), дорогое сервисное обслуживание (2%), нехватка квалифицированных специалистов по ремонту (2%) и неэкологичное производство электрокаров (2%). «Однако ситуация постепенно меняется: мы наблюдаем появление более доступных брендов, курс на электрификацию инфраструктуры, по крайней мере в крупных городах, осторожность пользователей постепенно снижается. Подтверждение этому мы видим в росте сделок по покупке электромобилей в этом году»,— полагает генеральный директор Сбер­авто Илья Федорченко.

Продажи будут расти, но сдержанными темпами, считает руководитель группы исследований и клиентской аналитики «Авто.ру» Алексей Муханов. «Владение электромобилем в России пока не является распространенной привычкой. Такой автомобиль чаще рассматривают жители столичного региона или крупных городов и скорее в качестве второй машины в семье. Поэтому говорить о массовом распространении электромобилей пока сложно, во-первых, по причине довольно высокой стоимости, во-вторых, все еще недостаточно развита зарядная инфраструктура, поэтому дальние поездки и поездки за пределы больших городов пока затруднительны»,— уверен он.

Более широкому распространению транспорта на электротяге будут способствовать компенсация части разницы в цене или повышение налогов на бензиновые машины, уверены эксперты.

Лолита Белова