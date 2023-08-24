Самолет, летевший из Сочи в Екатеринбург, подал сигнал тревоги над Каспием

Самолет, следовавший рейсом из Сочи в Екатеринбург, подал сигнал тревоги над Каспийским морем, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы. «Экипаж Airbus A321, спустя час полета по маршруту из Сочи в Екатеринбург, подал сигнал бедствия в районе Каспийского моря у побережья Дагестана и запросил посадку в ближайших аэропортах»,— прокомментировали изданию в экстренных службах.

По предварительным данным, на борту могла произойти техническая неисправность. Издание уточняет, что сейчас борт выполняет разворот над морем и готовится к вынужденной посадке.

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